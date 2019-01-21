Умови змінилися: багато українців залишаться без пенсій до 2028 року

З 2028 року пенсії в Україні не отримають ті, хто пропрацював менше 35 років

Про нових реаліях пенсійної системи України пише портал i24.com.ua.

Відзначається, що з 2017 року умови призначення пенсії в країні весь час змінюється відповідно до положень пенсійної реформи.

В цьому році вийти на пенсію в 60 років зможуть тільки ті, хто має не менше 26 повних років страхового стажу, тоді як ще рік тому піти на заслужений відпочинок в цьому віці можна було і при 25 роках стажу.

Тим, хто має стаж від 16 до 25 років, пенсія не світить до 63 років. На два роки пізніше в цьому році зможуть стати пенсіонерами ті, чий стаж не дотягує до 16 років.

Єдиний виняток зроблено для жінок, які народилися до 1 квітня 1961 року.

За підрахунками фахівців, у відповідності з реформою в 2028 році на пенсію зможуть розраховувати лише ті, хто буде мати страховий стаж не менше 35 років.

Раніше повідомлялося, що середній розмір пенсії на Україні до початку цього року склав менше $100. Якщо врахувати постійне зростання цін на газ у країні, то для оплати тисячі кубометрів блакитного палива знадобиться три з гаком середніх пенсій.