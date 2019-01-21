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Умови змінилися: багато українців залишаться без пенсій до 2028 року

21.01.2019

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

З 2028 року пенсії в Україні не отримають ті, хто пропрацював менше 35 років

Про нових реаліях пенсійної системи України пише портал i24.com.ua.

Відзначається, що з 2017 року умови призначення пенсії в країні весь час змінюється відповідно до положень пенсійної реформи.

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

В цьому році вийти на пенсію в 60 років зможуть тільки ті, хто має не менше 26 повних років страхового стажу, тоді як ще рік тому піти на заслужений відпочинок в цьому віці можна було і при 25 роках стажу.

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

Тим, хто має стаж від 16 до 25 років, пенсія не світить до 63 років. На два роки пізніше в цьому році зможуть стати пенсіонерами ті, чий стаж не дотягує до 16 років.

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

Єдиний виняток зроблено для жінок, які народилися до 1 квітня 1961 року.

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

За підрахунками фахівців, у відповідності з реформою в 2028 році на пенсію зможуть розраховувати лише ті, хто буде мати страховий стаж не менше 35 років.

Условия изменились: многие украинцы останутся без пенсий к 2028 году

Раніше повідомлялося, що середній розмір пенсії на Україні до початку цього року склав менше $100. Якщо врахувати постійне зростання цін на газ у країні, то для оплати тисячі кубометрів блакитного палива знадобиться три з гаком середніх пенсій.

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