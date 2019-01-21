Рейтинг піку: Путін втрачає очки

Рейтинг Володимира Путіна впав до мінімуму з моменту його вступу на посаду президента в 2000 році. Зараз главі держави довіряють 33,4% росіян, у той час як його роботу схвалюють 62,1%. Про це свідчать результати телефонного опитування ВЦВГД, проведеного з 9 по 13 січня.

Зауважимо, на сайті ВЦВГД наводяться дані лише з 2006 року. Однак глава центру Валерій Федоров раніше зазначав, що історичного мінімуму в 45% рейтинг довіри Путіну досяг у березні 2005 року — після заміни натуральних пільг грошовими компенсаціями. Стало бути, нинішні показники цей мінімум оновлюють.

При цьому президент продовжує очолювати рейтинг довіри. За ним слідують міністр оборони країни Сергій Шойгу (13,7%), глава МЗС Сергій Лавров (9,3%), лідер ЛДПР Володимир Жириновський (9,3%) і прем’єр Дмитро Медведєв (8,3%).

Мінімуму досяг і електоральний рейтинг «Єдиної Росії» — 33,8%. Це навіть нижче, ніж у період протестних виступів в грудні 2011 року — тоді падаючий рейтинг партії влади зупинився на позначці 34,4%.

Нагадаємо, в лютому, в розпал президентської кампанії, у Путіна було 86% – планка, яка була задана після захоплення Криму в 2014 році.

Законопроект про підвищення пенсійного віку був внесений до Держдуми 16 червня, через два дні після відкриття ЧС-2018 з футболу. Однак рейтинг глави держави почав знижуватися навіть раніше — в кінці травня, з-за зростання цін на бензин. До кінця червня, після старту пенсійної реформи, рівень схвалення роботи президента впав до 60,6%, і продовжив плавно знижуватися у наступні місяці до кінця року.

На думку соціологів, падіння рейтингу пов’язане з розчаруванням у Володимирі Путіні. До президентських виборів 2018 року він був поза критикою. Але після переобрання громадяни як би сказали Путіну: «Ми віддали вам належне, і тепер ми квити. Тепер ми будемо ставитися до вас так, як ви того реально заслуговуєте на сьогоднішній день».

Що принципово — розчарування охоплює не ліберальні кола, а тих, хто раніше входив в путінське більшість. Як відзначають аналітики, критика уряду і Путіна стають суспільно-схвалюваним поведінкою. А це означає, що нейтральні конформістські виборці — люди, які приєднаються до більшості, — починають виступати проти президента. Просто тому, що їх оточення виступає проти. І цей процес розвивається дуже швидко.

На ділі, пенсійна реформа несе для влади довгограючі наслідки. Влада сподівалася, що після прийняття реформи люди погаласують і забудуть. Але післясмак у народу залишилося, і наслідки реформи розвиваються по висхідній.

Фокус-групи ряду дослідників, зокрема, соціолога Сергія Беланівського — показують, що невдоволення продовжує йти вглиб. Про це ж говорять дослідження контенту в соціальних мережах: загальним місцем стають ситуації, в яких прийнято лаяти владу.

Що характерно, владу це не зупиняє. Вона продовжує діяти в колишньому руслі — ущемляючи права малоприбуткових страт суспільства. Люди все ще продовжують пишатися приєднанням Криму та іншими зовнішньополітичними успіхами, але все-таки набагато менше, ніж в 2016 році. І це зростаюче розчарування може призвести до того, що вже через рік-другий від 62,1% схвалення Володимира Путіна залишиться дуже небагато.

Що стоїть за нинішніми даними опитування ВЦВГД?

— В опитуванні ВЦВГД є дуже важливі технічні моменти, — зазначає кандидат економічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН Леонтій Бизов. — Те, що в опитуванні називається рівнем довіри — це абсолютно точно відповіді на відкрите питання. Тобто питання без підказки: «Назвіть політика, якому ви довіряєте». 33,4% при цьому назвали Путіна. А з підказкою — ВЦВГД це називає рівнем схвалення — назвали 62,1%.

Що це означає? Що все менше і менше тих, кому подобається Путін по-справжньому — тих, хто готовий назвати його без підказки. І це говорить про скорочення ядра його прихильників.

Мій аналіз постів у соціальних мережах дає той же результат. Серед активної частини суспільства, яка і пише пости, практично не зустрічаються пости з схвальною оцінкою діяльності глави держави. Хоча за рахунок маси байдужих людей рівень схвалення залишається високим. Але ця маса — мало політизовані люди — постів не пише.

На ділі, рейтинг Путіна зараз тримається майже виключно на збереження інерції цього самого мало політизованого, байдужої більшості. Активна частина публіки все сильніше і сильніше розгортається проти нього.

Тут дуже важливий момент, коли кількість переходить в якість. І з моєї точки зору, перехід вже трапився: Путін перебуває під боєм у активної та освіченої частини суспільства. Причому, не тільки у лібералів, — що було б півбіди, бо лібералів не так багато, як раніше, — але практично у всіх груп суспільства.

Путіна критикують ліві. Його стали дуже не любити націоналісти — за деякі останні дії щодо Донецькій і Луганській республік, а також України. По суті, президент викликає роздратування і недовіру у всіх політизованих груп.

«СП»: — Рейтинг Путіна буде і далі падати?

— Це дуже серйозний процес, і просто так він зупинитися не може. Навпаки, він буде набирати обертів. Ми пам’ятаємо, що з попередніми керівниками країни — Михайлом Горбачовим і Борисом Єльциним — все саме так і відбувалося. Тільки рейтинг Путіна тримався дуже довго, двадцять років, а у його попередників — лічені роки. Відповідно, і падати він буде не так швидко, як у Горбачова і Єльцина — не за кілька місяців.

Думаю, це станеться за рік-півтора.

«СП»: — Кремль здатний цього процесу щось протиставити?

— Кремль поки не може нічим відповісти на зниження рейтингу, і ніякої розумної ініціативи не проявляє. По суті, він зайняв позицію оборони: репресій і покарань тих, хто дозволяє собі виступати.

Як показує досвід, це позиція неконструктивна: чим сильніше ми обороняємося, тим сильніше на нас насідають. Але нічого, що могло б зацікавити людей, Кремль запропонувати не в змозі.

Найгірше, що можуть бути серйозні потрясіння, і в цьому контексті я не впевнений, протримається Путін до кінця свого терміну — до 2024 року. Нас серйозні зміни чекають раніше. Можливо, вже в кінці 2019 року, або в майбутньому році.

«СП»: — Як виглядають події, які можуть стати каталізатором змін?

— Події, які стихійно об’єднають людей. Зараз Путіним люди незадоволені, але вони розрізнені. Поки невдоволення нагадує низові осередки загоряння в лісі, який єдиний намагається ліс не зливаються.

Так от, спусковим гачком, коли низова пожежа в Росії вийде наверх і спалахне, може стати будь-який стрес. Наприклад, велика катастрофа, коли люди втрачають контроль над собою. В такій ситуації — у стані стресу — люди здатні робити те, що нездатні у звичайній ситуації.

Цим стресом може бути велика повінь або пожежа, або техногенна катастрофа. У нас же все шито гнилими нитками, і прорватися може, де завгодно в будь-який момент.

«СП»: — Падіння рейтингу президента обмежує Кремль у виборі наступника?

— Варіант наступника в такій ситуації вже не є безумовним. Тобто, люди будуть дивитися, що це за наступник. І якщо Путін знову запропонує Дмитра Анатолійовича, цей фокус не пройде.

Нагадаю, в 2007 році, коли Путін запропонував в якості наступника Медведєва, у глави держави був настільки високий авторитет, що в наступники пройшов би хто завгодно. Люди проголосували за Медведєва, хоча його абсолютно ніхто не знав. Зараз теж є ті, хто проголосують навмання, але їх не так багато.

Є ще важливий момент. Путін, я вважаю, вже не в змозі уявити наступника, тому що вже не вирішує цих питань в поодинці. Пропонувати наступника будуть ті групи, які зараз пов’язані з Путіним, і які багато в чому вийшли у нього з-під контролю. Думаю, у них є різні варіанти на цей рахунок, і не всі групи готові погодитися з тим, що наступника призначить особисто Путін.

Це означає, наступнику доведеться себе показати. Я вважаю, якщо Путін реально захоче взяти собі наступника, він повинен призначити його головою уряду і допустити, що навколо наступника почала концентруватися реальна влада. Але просто призначити наступника — вже мало.

— Якщо б Росія перебувала в стабільної, мирної ситуації, до падіння рейтингу Путіна можна було б ставитися спокійно, — вважає декан факультету соціології і політології фінансового університету при уряді РФ Олександр Шатілов. — Але Росія знаходиться в мобілізаційних умовах, під потужним зовнішньополітичним і економічним тиском. І якщо ситуацію запустити, наші західні партнери зроблять все можливе, щоб скомпрометувати російську владу, і організувати у нас подобу кольорової революції.

Влада в такій ситуації потрібно тримати руку на пульсі. З урахуванням того, що у нас країна лідерського плану, рейтинг першої особи має величезне значення для політичного клімату, що впливає на стабільність влади в цілому.

Мені здається, падіння популярності Путіна обумовлено двома факторами. Перший — президент все активніше підставляє плече кабміну, у тому числі при проведенні непопулярних реформ. Другий — два-три останніх роки країна живе в ситуації стратегічного вакууму: все начебто терпимо, економіка підтримується на плаву, але відсутній вектор розвитку.

У результаті відбувається розпорошення переваг усередині суспільства, починається розбрід і хитання. Між тим, Росія не створена для плюралістичної демократії. Як показує практика, плюралістична демократія у нас завжди веде до краху державності.

І зараз, я вважаю, для влади вкрай важливо позначити громадянам вектор розвитку, динаміки і прогресу. Росія — країна великого стилю, і народ в ній хоче великої ідеї і великої перспективи.