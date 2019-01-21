Заробітки в Польщі: кращі способи перевести гроші в Україну

Польські банки та міжнародні платіжні системи розгорнули війну за гроші українських заробітчан.

Кожен рік вони відправляють на батьківщину мільярди доларів, але більше двох третин з них перетинають кордон в конвертах. Саме цей шматок пирога не дає спокою фінансистам – вони вигадують все нові способи привчити українців ганяти гроші за безготівковим розрахунком. І готові для цього практично на все. Наприклад, тільки за минулий рік з’явилося кілька нових способів перевести зароблені в Європі гроші за дуже вигідним умовам. UBR.ua розбирався, які фінансові новинки пропонують українцям банкіри і фінтех стартапи. І з’ясував, як дешево, швидко і безпечно передати гроші в Україну.

Банки-близнюки

Банки Польщі – країни, чий ринок праці прийняв найбільшу кількість українських заробітчан (за офіційними даними близько 2 млн чоловік), сильніше за інших зацікавлені у залученні українського клієнта. Зрозуміло, мова йде про тих заробітчан, хто працевлаштований легально і має бажання і можливість оформити собі рахунок в місцевому банку, підписавши всі документи. Деякі з них мають в нашій країні банків-родичів. А тому пропонують дуже комфортні умови передачі грошей.

Приміром, найбільший польський банк PKO Bank Polski дозволяє зробити переклад в український Кредо банк за 20 злотих навіть без відкриття рахунку (при сумі до 5 тис. злотих). Для цього, правда, в нашому Кредо банку необхідно заздалегідь відкрити рахунок Zlotovka (вартість цієї послуги 100 грн.). Можна оформити і однойменну картку – з неї знімати перекази в Україні можна без комісії, але за випуск пластику візьмуть ще 100 грн. В касі банку кошти можна отримати і в злотих, проте з карти вийде зняти тільки гривню за курсом Нацбанку.

BGZ BNP Paribas нарівні з нашим Укрсиббанком входить в одну банківську групу. Це фінустанова пішло ще далі – для наших співвітчизників у Польщі відкрили гарячу лінію українською мовою та запустили три міжнародних відділення (у Варшаві, Познані та Вроцлаві). Якщо відкрити у нас безкоштовний рахунок «Оптимальний», до якого додається картка MasterCard, переклад з польських відділень обійдеться в 10 злотих. Зняти готівку з картки в Україні також можна абсолютно безкоштовно.

Ще один варіант вигідного банківського переказу надає польський Getin bank. Для цього потрібно попередньо оформити в українському Idea bank рахунок «Прості основи» (у гривнях і злотих), що абсолютно безкоштовно. Далі вже в Польщі в місцевому Getin bank потрібно оформити пакет «Прості засади», з’явившись в місцеве відділення банку та пред’явивши паспорт, український ІПН або польську карту побуту. До пакету додається платіжна карта, підключення до інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу. Переклад з польської карти на українську обходиться всього в 10 злотих.

Платіжні онлайн-системи

Не відстають від банків і міжнародні платіжні системи, які намагаються заманити заробітчан низькою комісією і зручним сервісом. Відвідати банк, правда, все одно доведеться. Адже всі вони фактично надають послугу транскордонного переказу з карти на карту. Іншими словами, якщо в українця немає на руках картки Visa або Mastercard, скористатися ними не вийде.

Почав працювати на початку 2019 року, Ipay.ua разом з польськими колегами пропонує миттєві перекази з картки MasterСard європейського банку. Сервіс обіцяє за 2% комісії (плюс 1 євро) зарахувати протягом хвилини до €1000, але не більше €5000 в місяць. Тариф далеко не найнижчий, зате гроші можна відправляти на українські карти без прив’язки до банку і дуже швидко. Варто тільки пам’ятати, що для користування сервісом потрібно на початку зареєструватися (в іншому випадку ліміт перекладу обмежений €50), а для цього знадобиться польський номер телефону.

Польська платіжна система Paysend пропонує здійснити міжнародний переказ з картки Visa або MasterCard будь-яку українську мапу за 7 злотих, але з обмеженням суми переказу приблизно в 2000 злотих.

А TransferGo в середині минулого року запустив перекази в Україну з ряду європейських країн взагалі без комісії. З одним нюансом: чекати перекладу доведеться не менше трьох банківських днів (можна і швидше, але тоді комісія складе до 3 євро). При цьому безвідсоткове перерахування можливо тільки за умови зарахування коштів в систему через банківське додаток. Якщо «кидати» гроші безпосередньо з картки Visa або MasterCard, взимут солідну комісію майже в 50 злотих.

Перевірені “старички”

Багатьох українців, втім, всі ці технологічні новинки відверто лякають. Саме на них і розраховують старі перевірені сервіси перекладів. Шукати дешевизни тут не варто, зате надійність гарантується мільярдами успішних операцій і десятиліттями досвіду.

Міжнародна система SWIFT дозволяє здійснити переказ, якщо є поточний рахунок у польському банку і банку країни-одержувача. Який саме банк буде відправляти переказ, а який отримувати, – значення не має. Проте слід заздалегідь підготувати всі реквізити і проявити пильність при заповненні паперів. Адже будь-яка помилка обернеться клопітними розслідуваннями і виправленнями.

Нікуди не зникли і старі знайомі системи міжнародних переказів WesternUnion, MoneyGram, Coinstar і Contact. Їх відділення без зусиль можна відшукати в банківських відділеннях, на пошті і т. д. в будь-якій європейській країні. Тут можна відправити гроші навіть не маючи банківської картки, а оформлення не займе багато часу. Ось тільки за сервіс доведеться неабияк розщедритися – комісії досягають 5% від суми переказу.

“Народний пул”

Втім, згідно зі статистикою, українці продовжують довіряти тільки перевіреної системи, а не всяким модним ресурсів, вважаючи за краще зберігати гроші в шкарпетках, а перевозити в кишенях. Для тих, хто ще не збирається повертатися, а гроші передати потрібно, працює добре налагоджена система навмисне передачі через водіїв регулярних автобусних рейсів. «Переклад» одного конверта з грошима коштує 10-20 євро. І людей не лякають ні потенційні ризики, ні вартість послуги. Це підтверджують і дані чиновників.

«За три квартали 2018 року, за даними НБУ, з Польщі всього «прибуло» $2,7 млрд, при цьому за офіційними каналами за цей же період надійшло всього $171 млн тобто всього близько 6,4% від загального потоку», – розповів UBR.ua президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобійник.