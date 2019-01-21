Адвокат Трампа розкрив нові деталі про будівництво Trump Tower в Москві

Президент США Дональд Трамп брав участь в обговореннях з будівництва хмарочоса в Москві протягом всієї президентської кампанії 2016 року.

«Не можу з упевненістю назвати конкретні дати. Ймовірно, аж до жовтня або листопада – наші відповіді охоплюють період до виборів», – сказав Джуліані, маючи на увазі письмові відповіді Трампа на питання спецпрокурора Роберта Мюллера, який вже 20 місяців розслідує зв’язку передвиборного штабу Трампа з Росією і можливе перешкоджання правосуддю з боку президента.

Що стосується московського проекту, то, схоже, Трамп вважав, що його колишній особистий адвокат Майкл Коен є провідним переговірником, а інтерв’ю, електронні листи і судові документи показують, що Коен зробив значні зусилля, щоб спробувати отримати схвалення Кремля для будівництва хмарочоса, і навіть спробував організувати поїздку до Москви для Трампа.

За словами Коена, переговори тривали принаймні до 14 червня 2016 року. Між тим свідчення Джуліані свідчать про те, що переговори щодо угоди про московському хмарочосі тривали згодом ще кілька місяців.

Сам Трамп не став детально зупинятися на зауваження свого адвоката, але в листопаді сказав, що немає нічого поганого в тому, що він укладає угоду на розширення своєї бізнес-імперії, і в той же час сподівається стати президентом Сполучених Штатів.