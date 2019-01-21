Туреччина скоротила закупівлю газу в Росії

Частка Росії в турецькому імпорті газу вперше з 2010 року скоротилася до позначки нижче 50%.

Туреччина минулого року скоротила імпорт газу по трубопроводах на 13%, порівняно з 2017 роком, при цьому турецький імпорт зрідженого природного газу (LNG) морем виріс на 7%.

Голова асоціації зазначив, що частка Росії в турецькому імпорті газу вперше з 2010 року скоротилася до позначки нижче 50%.

При цьому, за словами глави GAZBIR, в Туреччині в 2017 році було зафіксовано рекордне споживання природного газу, тоді як в 2018 році споживання газу було нижче очікуваного рівня.

GAZBIR на початку минулого року прогнозувала споживання газу в Туреччині на рівні 51,9 млрд кубометрів. Однак з-за помірної зими і змін на електроенергетичному ринку споживання газу в Туреччині скоротилося на 8% порівняно з 2017 роком – до 49,6 млрд кубометрів.

Арслан повідомив, що споживання газу в Туреччині населенням в 2017 році склало 13,5 млрд кубометрів. Незважаючи на те, що в 2018 році кількість абонентів зросла на 1,1 мільйона і перевищила 15 млн сімей, споживання газу в Туреччині цією категорією скоротилося до 12,5 млрд кубометрів.

Арслан також відзначив зростання поставок скрапленого природного газу (LNG) в Туреччину – частка LNG на енергоринку Туреччини за останні три роки збільшилися з 14% до 22%, що також може позначитися на обсягах поставок російського газу на турецький ринок.