Два судна загорілися після вибуху в Керченській протоці

У Чорному морі почалася рятувальна операція з порятунку команд двох судів, у тому числі танкера-газовоза, спалахнули в районі Керченської протоки. Є загиблі, передає ТАСС.

«Два пароплава горять, люди у воді. Вісім-десять судів притягнуто до рятувальної операції. Це якірна стоянка», — повідомили

в Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська.

За даними Росморречфлота, з води підняли тіло загиблого моряка. Ще троє врятовані.

За інформацією рятувальників, на одному судні були 17 чоловік, на другому — 14, обидва ходять під прапором Танзанії.

Ймовірно, причиною пожежі став вибух, що стався на одному судні, після чого вогонь перекинувся на сусіднє.