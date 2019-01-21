Російський поліцейський напився, збив двох жінок і поїхав

У Чувашії затриманий поліцейський, якого підозрюють у скоєнні наїзду на двох літніх жінок у місті Ядрине, повідомляє управління Слідчого комітету по республіці.

За попередніми даними, 19 січня старший слідчий відділу МВС россіі по Ядринскому району в стані алкогольного сп’яніння збив на своєму автомобілі Kia Rio двох жінок, які йшли по краю проїжджої частини дороги в попутному напрямку. Після цього чоловік покинув місце аварії.

79-річна потерпіла загинула від отриманих травм на місці події. 67-річна потерпіла була госпіталізована.

Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 264 КК («Порушення правил дорожнього руху, вчинене особою, яка перебуває в стані сп’яніння, що призвело з необережності смерть людини»).

В управлінні МВС по Чувашії повідомили, що поліцейський «буде звільнено з органів внутрішніх справ за негативними мотивами».

Раніше мер Верхотурья (Свердловська область) Олексій Ліханов, збив 12-річну дитину і сховався з місця ДТП, був визнаний невинним. Справу за статтею 12.24. Кпап («Порушення ПДР, що спричинило заподіяння легкого або середньої тяжкості шкоди здоров’ю потерпілого») було закрито після того, як судмедекспертиза визнала тілесні ушкодження хлопчика не такими, що завдають шкоди його здоров’ю.