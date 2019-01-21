У Вінниці поліцейські вимагали хабар і шантажували кримінальним провадженням

У Вінниці співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі працівників Головного управління Нацполиции в області.

Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, двоє поліцейських вимагали у жителя Вінниці шість тисяч гривень. У разі відмови чоловіка правоохоронці погрожували фальсифікувати доказову базу і штучно почати проти нього кримінальну виробництво за крадіжки мобільних телефонів. Одного з хабарників затримали на вулиці міста під час одержання другої частини хабара розміром чотири тисячі гривень.

“В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, зокрема, в службовому кабінеті іншого фігуранта виробництва. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу”, – розповіли в СБУ.