Нафтогаз назвав дві умови з транзиту газу

Для того, щоб зберегти транзит російського газу, Україна і РФ повинні підписати два договори. Перший – між Газпромом та українським оператором ГТС, другий контракт повинен бути на бронювання потужностей компаніями.

Під час тристоронніх переговорів про транзит російського газу до Європи українська сторона буде наполягати на тому, щоб відносини між Україною і Росією в цій сфері будувалися виключно на європейських правилах. Про це в Брюсселі перед початком переговорів у заявив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

“Наша позиція дуже проста – Україна залишається надійним транзитером газу, який здатний забезпечити транзит газу з території Росії до Європи через територію України у повній відповідності з європейськими правилами. У цьому наша позиція непохитна. Ми не готові йти на якісь особливі умови, які були у нас раніше з Росією, фактично кабальні для України”, – зазначив Вітренко.

Він підкреслив – для того, щоб був продовжений транзит російського газу через територію України, повинні, принаймні, статися дві події. З одного боку, повинен бути укладений контракт між Газпромом, як оператором ГТС Росії, і українським оператором ГТС, щоб зацікавлені компанії могли забронювати ці потужності, і через Україну газ йшов транзитом. З іншого боку, повинен бути контракт на бронювання цих потужностей компаніями, які будуть отримувати ці обсяги газу.

“Найкращий варіант для України, щоб європейські компанії бронювали ці потужності і купували газ на кордоні Україна-Росія. Отже, це може бути як російський газ, так і газ із Середньої Азії – Туркменістану, Узбекистану, Казахстану, або будь-який інший, який пройшов транзитом по території Росії”, – сказав представник “Нафтогазу”.

За його словами, забронювати такі потужності може і Газпром, як компанія-постачальник. Але, виходячи з поточних підходів російської сторони до цих переговорів, шанси на такий розвиток подій українська сторона оцінює як невисокі.

“Ми не очікуємо конструктиву від цього раунду переговорів, оскільки для того, щоб був конструктив, необхідно, щоб експерти розробили угоди, які можна було б підписувати, або на політичному рівні можна було б узгоджувати. Це серйозне питання – транзит газу, чимало технічних аспектів, неможливо в ході політичної зустрічі, де є міністри і Єврокомісари, узгодити всі ці технічні аспекти”, – зазначив Вітренко.