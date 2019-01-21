У Кремлі заявили, що Японія не пропонувала передати їй два острови Курив

У Кремлі заявили, що влада Японії не пропонували Росії передати їй два острови Курильської гряди в контексті обговорення мирного договору, що країни не можуть укласти вже більш ніж 70 років через статусу Курив. Про це розповів прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«Будь-які заяви на цей рахунок — це не умови, що стосуються конкретики, а заяви, що стосуються запитальний позицій, побажань або міркувань вголос, не більше того», — пояснив він.

За словами Пєскова, президентові РФ Володимиру Путіну поки не надходило подібних офіційних пропозицій від Японії.

Також у Кремлі відзначили, що у випадку укладення мирного договору з Японією, Росія не буде відступати від своїх національних інтересів. Проте Москва зробить все можливе, що цей договір був укладений як можна швидше.

«Але робити це миттєво просто неможливо», — підкреслив Пєсков.

Він додав, що на даний момент переговори знаходяться на початковій стадії, але вже «на експертному рівні», який вимагає безпосередньої участі Путіна і глави японського уряду Сіндзо Абе. Очікується, що зустріч російського лідера і його японського колеги відбудеться 22 січня.

Раніше японське агентство Kyodo з посиланням на урядові джерела повідомило, що прем’єр-міністр Сіндзо Абе готовий укласти мирний договір з РФ, але тільки за умови, що два з Курильських островів перейдуть Японії. Мова йде про Шікотане і Хабомаї – найбільш малонаселених островах Курив.

За даними видання, японське уряд погоджується на те, щоб отримати ці острови «формально», тобто РФ збереже тимчасовий контроль над островами, а росіяни зможуть і далі там проживати.

Як відомо, Курильські острови є причиною, по якій РФ і Японія вже довгі роки не можуть досягти згоди і укласти мирний договір. Японія вважає острови окупованій Росією територією і наполягає на їх повернення, а російська влада, незважаючи на проблеми з освоєнням Курив не можуть оголосити про їх передачі з-за подальших наслідків. Справа в тому, що росіяни виступають проти цього і в декількох містах РФ, зокрема в Москві, вже пройшли протестні акції.

Японські ЗМІ пишуть, що умови передачі островів Японії вже обговорені і можуть бути озвучені в листопаді поточного року.