У Сирії другий раз за тиждень підірвали американських військових

Сьогодні, 21 січня, в північній Сирії терористи другий раз за тиждень атакували курдська-американський конвой.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що вибух стався на контрольно-пропускному пункті сирійських курдів недалеко від міста Шаддаде в провінції Хасак.

У грудні президент США Дональд Трамп заявив, що Ісламська держава зазнало поразки в Сирії, і наказав вивести американські війська з країни, що здивувало союзників і призвело до відставок у його власної адміністрації.