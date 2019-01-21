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У Сирії другий раз за тиждень підірвали американських військових

21.01.2019

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

Сьогодні, 21 січня, в північній Сирії терористи другий раз за тиждень атакували курдська-американський конвой.

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

В Сирии второй раз за неделю взорвали американских военных

Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що вибух стався на контрольно-пропускному пункті сирійських курдів недалеко від міста Шаддаде в провінції Хасак.

У грудні президент США Дональд Трамп заявив, що Ісламська держава зазнало поразки в Сирії, і наказав вивести американські війська з країни, що здивувало союзників і призвело до відставок у його власної адміністрації.

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