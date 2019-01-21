У Сирії другий раз за тиждень підірвали американських військових

Сьогодні, 21 січня, в північній Сирії терористи другий раз за тиждень атакували курдська-американський конвой.
Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що вибух стався на контрольно-пропускному пункті сирійських курдів недалеко від міста Шаддаде в провінції Хасак.
У грудні президент США Дональд Трамп заявив, що Ісламська держава зазнало поразки в Сирії, і наказав вивести американські війська з країни, що здивувало союзників і призвело до відставок у його власної адміністрації.
Читайте також: "Отречетесь від Москви — отречетесь від Христа": втік у Росію екс-нардеп висунув Україні ультиматум