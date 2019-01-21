У Венесуелі говорять про спробу перевороту

Спроба заколоту відбулася «в інтересах вкрай правих сил».

Міністерство оборони Венесуели повідомило про невдалу спробу заколоту в столиці країни Каракасі.

За інформацією місцевих ЗМІ, затримано кілька десятків осіб.

Згідно з повідомленням міноборони, невелика група військовослужбовців національної гвардії викрала зброю з КПП в столичному районі Петаре і взяла в заручники чотирьох офіцерів. Потім повстанці вирушили в район Котіса.

На відеозаписах в соцмережах видно, як люди у військовій формі заявляють, що вони діють «від імені венесуельського народу» і закликають громадян вийти на протестні акції.

У міноборони зазначають, що на командному пункті в Котисе повстанці зіткнулися з активним опором з боку військових, зберігають вірність уряду країни.

Згідно з повідомленням відомства, бунтівники схоплені і вже дають свідчення, а викрадене ними зброю повернуто військовим.

Голова національного установчих зборів Венесуели Діосдадо Кабельо в своєму «Твіттері» повідомив, що «вартові батьківщини заарештували маленьку групу грабіжників і зрадників батьківщини».

Влада заявляє, що спроба заколоту відбулася «в інтересах вкрай правих сил», проте не уточнюють, хто конкретно представляє ці сили.

На фотографіях і відеозаписах, опублікованих на опозиційних інтернет-ресурсах Венесуели, видно натовп людей, які беруть участь у вуличних протестах, що почалися паралельно з невдалим заколотом біля військової частини нацгвардії в районі Котіса.

Протестувальники перегороджували вулиці барикадами і підпалювали автомобілі, а поліція використовувала сльозогінний газ для розгону активістів.