У Люксембурзі громадський транспорт стане безкоштовним

У країні як і раніше можна буде купити квитки на поїзди.

У Люксембурзі з 1 березня 2020 стануть безкоштовними для всіх пасажирів поїздки в автобусах, трамваях і залізниці (за винятком вагонів першого класу).

Про це в понеділок, 21 січня, заявив люксембурзька міністр мобільності Франсуа Бауш.

Втім, в країні як і раніше можна буде купити квитки на поїзди, оскільки в сусідніх країнах проїзд залишається платним. Щодня на роботу в Люксембург приїжджають приблизно 200 000 чоловік з Бельгії, Німеччини і Франції. За словами Бауша, іноземці теж виграють від безкоштовного проїзду по території Люксембургу. Наприклад, при купівлі квитка у ФРН пасажири будуть оплачувати тільки німецький ділянку шляху.

“Ми очікуємо значного зниження цін. Зараз ми проводимо переговори з залізничними компаніями сусідніх країн”, – сказав міністр, цитує агентство dpa.

Люксембург стане першою країною в світі з абсолютно безкоштовним проїздом у громадському транспорті. За словами Бауша, ця ініціатива передусім соціальна. “Я не очікую, що багато водіїв авто пересядуть з-за безкоштовного проїзду на громадський транспорт”, – заявив міністр.

Під питанням, однак, залишається участь у системі безкоштовного проїзду транспортної компанії AVL, якій належать 170 автобусів, які обслуговують маршрути в місті Люксембург.

“Це питання, яке повинні для себе вирішити самі громади. Я хотів би, щоб і їхні автобуси стали безкоштовними”, – сказав Бауш.