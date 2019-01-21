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Підрозділ «Украероруху» закупило іномарки в два рази дорожче їх ринкової вартості

21.01.2019

Подразделение «Украэроруха» закупило иномарки в два раза дороже их рыночной стоимости

ДП РСП «Київцентраеро» «Украероруху» 26 грудня і 15 січня за результатами тендерів замовило «Віді автострада» легкових автомобілів загальною вартістю 2,35 млн гривень.

Про це редакція 368.media дізналася з ProZorro.

Фірма поставить два автомобіля Toyota Camry у комплектації Comfort за 1,5 млн гривень. В автосалонах машини Toyota Camry Comfort продають за акційною ціною 754 тис. гривень.

На торгах конкурентами переможця були «Гранд Мотор» екс-нардепа Михайла Гвоздєва і «Автосаміт на Столичному» Таріела Васадзе. Очікувана вартість лота склала 1,6 млн гривень.

За результатами другого тендеру «Віді автострада» з групи Віталія Джуринського поставить два автомобіля Toyota Corolla за 864 тис. гривень. На ринку Toyota Corolla у комплектації City продають по 436 тис. гривень. На цих торгах конкурентом «Віді автострада» була фірма «Автосаміт на Столичному».

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