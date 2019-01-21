В Абхазії при перекиданні БТР загинули три російських окупанта

Троє військовослужбовців окупантів загинули в Абхазії, ще двоє постраждали в результаті перекидання БТР-80 по дорозі в пункт постійної дислокації, повідомляється в понеділок в прес-релізі Південного військового округу.

Як розповів ТАСС джерело в силових структурах Абхазії, БТР, в якому було п’ять осіб, впав з висоти близько 40 метрів. На місце події негайно прибули рятувальники міністерства з надзвичайних ситуацій Абхазії, які підняли постраждалих з обриву.

“Один із загиблих був родом з Челябінської області”, – ТАСС повідомили у військовому комісаріаті регіону.

Комісія Південного військового округу розглядає кілька причин того, що сталося, в числі яких технічна несправність і людський фактор.

“Комісією військового округу розглядається кілька версій події, в тому числі технічна несправність бронеавтомобіля і людський фактор, в результаті якого водій не впорався з керуванням транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.

У свою чергу близький до матеріалів розслідування катастрофи джерело ТАРС розповів, що вранці в п’ятницю під час проходження мотострілецької роти по гірській дорозі під одним з бронетранспортерів осипався грунт. Бойова машина впала в ущелину з 40-метрової висоти. Троє військовослужбовців строкової служби отримали травми, несумісні з життям, двоє були доставлені в республіканську лікарню в Сухумі в реанімаційне відділення.