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Білорусь підвищила тариф на транзит російської нафти

21.01.2019

Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі Білорусії на 7,6% підвищив вартість транзиту російської нафти по магістральних трубопроводах, розташованим у країні.

У міністерстві зазначили, що транзитний тариф буде «проіндексований» на 7,6% з 1 лютого нинішнього року.

На сайті відомства підкреслюється, що навіть за умови індексації тарифу ціни на транзит нафти білоруським трубопроводами залишаються одними з найнижчих в регіоні.

Також у міністерстві нагадали, що розрахунки з Росією ведуться в російських рублях.

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