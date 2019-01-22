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Угорці побудують швидкісну автостраду до України

22.01.2019

Венгры построят скоростную автостраду до Украины

Влада Угорщини і Євросоюз інвестують 800 млн. євро у будівництво швидкісної автостради до українського кордону. Цей проект вже отримав схвалення у відповідних інстанціях.

Нова магістраль з’єднає прикордонний угорське місто Захонь, де знаходиться пункт автомобільного і залізничного контролю на кордоні з Україною, з головними угорськими трасами.

Що це означає для українців? Ті українці, які їздять в Угорщину (або через Угорщину в інші європейські країни) на власних автомобілях, зможуть швидше добиратись до пункту свого призначення. Це заощадить їм не тільки час, але і гроші. На жаль, але паливо в Європі коштує дорого.

Будівництво цієї автомагістралі угорці почнуть найближчим часом, коли буде узгоджено. Запрацює нова дорога до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова надати Україні кредит на будівництво доріг у Закарпатській області. Мова йде про 50 млн. доларів. Сума, погодьтеся, не маленька. На ці гроші можуть добудувати 14-кілометрову об’їзну дорогу навколо Берегово.

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