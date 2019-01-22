Луценко пробачив “відкати” менеджерам “Укргазвидобування”

Ні одному з менеджерів «Укргазвидобування», яких за словами генпрокурора Юрія Луценка затримали 20 грудня минулого року за отримання «відкату», насправді не обрали ніяких заходів.

ГПУ повідомила, що станом на 2 січня повідомлення про підозру не було, запобіжні заходи не обиралися. Крім того, НАБУ заявляє, що станом на 14 січня ніяких слідчих дій по цій виробництва не відбувалося.

Нібито затримані начальник механіко-енергетичного департаменту «Укргазвидобування» Володимир Микитин і директор з підготовки та транспортування газу Олександр Гордієнко откомментариев виданню ухилилися.

Посадові особи «Укргазвидобування», як запевняв Луценко, налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення. За даними Генпрокурора, двоє менеджерів «Укргазвидобування» тільки за вересень-грудень отримали 16,84 млн гривень. З судового реєстру відомо, що ці гроші передали чиновникам від компанії «МІК», ще 6,3 млн гривень отримали від компанії «Черкаський автобус».

Відзначається, що в будинку Микитина під час обшуку вилучили 1,26 млн гривень і 174 тис. доларів.

Обшуки у посадових осіб «УГВ» відбулися через два тижні після того, як держкомпанія уклала з «МІК» угоду на поставку фонтанної арматури на 127,49 млн. гривень. Фірма загадковим чином виграла тендер з можливістю переплати саме 10%.