Одна з європейських країн зробить безкоштовним весь громадський транспорт

Весь громадський транспорт Люксембургу стане безкоштовним з 1 березня 2020 року. Про це повідомив міністр з громадським роботам країни Франсуа Бауш у понеділок, 21 січня.

За словами міністра, цей захід – “родзинка масштабної стратегії у сфері транспорту”. Влада Люксембургу сподіваються, що безкоштовний проїзд у громадському транспорті дозволить розвантажити автомобільні дороги. Щоденно близько 200 тисяч осіб з Німеччини, Франції, Бельгії їздять на роботу в Люксембург.

Вже зараз в Люксембурзі держава субсидує вартість проїзду в громадському транспорті майже на 90% – на суму 491 млн євро в рік.

Забезпечення повністю безкоштовного проїзду потребуватиме додаткових витрат у розмірі 40 млн євро в рік. В уряді Люксембура відзначили, що його ініціатива продиктована також екологічними і соціальними міркуваннями.

Після початку дії безкоштовного проїзду в транспорті Люксембургу держава стане першим у світі, де є подібний привілей. Однак на залізниці безкоштовним буде тільки проїзд у вагонах другого класу, за перший клас доведеться платити, як і раніше.