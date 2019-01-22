Франція оштрафувала Google на 50 мільйонів євро

У Франції Національна комісія по справах інформаційних технологій і прав людини (CNIL) оштрафувала компанію Google LLC на 50 млн євро за порушення закону про персональні дані (GDPR).

— CNIL (@CNIL) 21 січня 2019 р.

Своє рішення комісія пояснила тим, що Google порушила норму GDPR, що вимагає від компаній докладно донести до користувачів інформацію про метод збору та обробки персональних даних, а також отримувати їх згоду на цей збір.

Так, положення про те, які дані і як довго зберігаються, знаходяться в різних документах і, на думку регулятора, занадто розосереджені. А отримане згода також не є «конкретним» і «однозначним».