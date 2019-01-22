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Франція оштрафувала Google на 50 мільйонів євро

22.01.2019

Франция оштрафовала Google на 50 миллионов евро

У Франції Національна комісія по справах інформаційних технологій і прав людини (CNIL) оштрафувала компанію Google LLC на 50 млн євро за порушення закону про персональні дані (GDPR).

Своє рішення комісія пояснила тим, що Google порушила норму GDPR, що вимагає від компаній докладно донести до користувачів інформацію про метод збору та обробки персональних даних, а також отримувати їх згоду на цей збір.

Так, положення про те, які дані і як довго зберігаються, знаходяться в різних документах і, на думку регулятора, занадто розосереджені. А отримане згода також не є «конкретним» і «однозначним».

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