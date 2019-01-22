Українці зможуть знімати гроші з картки в касі супермаркету

Українці зможуть знімати готівку з банківських карт прямо на касі супермаркету.

За інформацією видання, з весни цього року, у великих супермаркетах буде запущена послуга «обналічки» грошей з картки будь-якого банку на касі магазину. На даний момент кілька українських банків тестують дану систему, щоб через кілька місяців запустити.

Однак, як стверджує видання, готівку можна буде суму не більше п’яти тисяч гривень. Щоправда, отримати готівку можна буде далеко не в кожному магазині — торгова точка повинна розташовувати відповідним обладнанням.

У скільки саме коштуватиме ця послуга в супермаркеті, на даний момент невідомо. Але, кажуть експерти, навряд чи торговці почнуть дерти комісію. Швидше за все, вартість операції буде відповідати зняття коштів з картки через банкомат «чужого» банку.