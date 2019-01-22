Літак на біопаливі здійснив перший у світі успішний політ

Пасажирський лайнер авіакомпанії з ОАЕ Etihad Airways здійснив перший рейс на суміші реактивного палива та біопалива.

Баки літака були заповнені, так званим “зеленим паливом” і копалин у співвідношенні 1:1. Зазначимо, що більш високий вміст біопалива заборонено в цілях безпеки.

“Зелений” лайнер почав свій шлях з міста Абу-Дабі тривалістю сім годин. Без пригод літак приземлився в Амстердамі.

Варто згадати, що проведений політ визнаний повністю успішним. Крім того, додаткової заправки гасом не знадобилося.

Відомо, що біопаливо для Boeing-787 було вироблено підприємством ISEAS в Масдарі в Абу-Дабі. Цей проект спільно фінансують компанії Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran і Takreer.