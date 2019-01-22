WhatsApp заборонив розсилати одне і те ж повідомлення більш ніж п’яти користувачам

WhatsApp messenger скоротив кількість людей або груп, яким можна переслати одне і те ж повідомлення (функція Forward), до п’яти.

Досі пересилати одне і те ж повідомлення можна було до 20 разів.

Подібне обмеження півроку тому вже було введено в Індії після того, як влада звинуватила WhatsApp в тиражуванні неправдивих новин, які стали причиною кількох десятків випадків лінчування. Компанія визнала експеримент успішним і вирішила поширити його на всіх користувачів.

Новий ліміт дозволить відправити одне повідомлення не більш ніж 1280 користувачам, тоді як раніше ця цифра становила більше 5 тис. осіб (у групі в WhatsApp може бути максимум 256 осіб).

WhatsApp messenger скоротив кількість людей або груп, яким можна переслати одне і те ж повідомлення (функція Forward), до п’яти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву віце-президента WhatsApp з комунікацій Вікторії Гренд.

Спочатку оновлення отримають користувачі Android, потім – iOS.

У липні 2018 р. WhatsApp вже обмежував функцію Forward. По всьому світу кількість людей і груп, яким можна було відправити одне і те ж повідомлення, було зменшено з 250 до 20. В Індії функція відразу була обмежена до п’яти осіб або груп після серії линчеваний з-за чуток про викрадання дітей, які поширювалися через месенджер. WhatsApp належить Facebook. Ним користуються близько 1,5 млрд чоловік.