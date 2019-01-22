Денисова розповіла, як полонені українські моряки шокували російських суддів

Російські судді не очікували такого прояву стійкості і мужності наших моряків, захоплених у нейтральних водах Чорного моря, які вони продемонстрували на так званих судових засіданнях щодо продовження терміну утримання українців під вартою.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила в інтерв’ю телеканалу Прямий.

«Наші моряки, коли починався суд, вони називали себе військовополоненими, тільки називали своє ім’я, по батькові та прізвище. І на цьому крапка. І судді, безумовно, були шоковані тим, що так відбувається», — сказала Денисова.

За її оцінкою, судді були не готові до величезної кількості клопотань, заявлених захисниками військових. Зокрема, вони вимагали перевести справу в Московський гарнізонний суд.

Крім того, полонені українці несподівано зажадали, щоб всі справу було переведено на українську мову.

«Я думаю, що тут ці всі події відбуваються, то так само буде несподіваною, в т. ч. для тих, хто приймає такі рішення, свобода для наших військовополонених. І вона обов’язково буде. І сьогодні є такі докази і така впевненість, що це станеться дуже швидко», — заявила омбудсмен.

Нагадаємо, суд прийняв рішення про продовження терміну утримання під арештом до 24 квітня всіх українських моряків.