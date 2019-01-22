В Україні різко подорожчає інтернет: на скільки і чому

У 2019 році В Україні подорожчає інтернет. Ринок вже перенасичений провайдерами, тому працювати за нинішніми цінами стає просто невигідно. Ера дешевого інтернету підходить до кінця і вже до середини цього року українці будуть платити більше.

Чому інтернет буде коштувати дорожче?

Тут є кілька причин.

По-перше, на ринку занадто багато інтернет-провайдерів, тому конкуренція з кожним роком зростає. Якщо великі оператори за рахунок великої клієнтської бази ще можуть втриматися на плаву, то частина компаній менше виходить фактично в нуль.

За словами експерта у сфері інформатизації Романа Хіміча, в Україні існують сотні інтернет-провайдерів. Частина з них діють як прокладки для незаконної “відмивання” грошей, частина просто працює у збиток. Серйозних гравців, які не просто виживають, а розвиваються, не так багато, не більше 3-4.

“В Україні ціни на телеком одні з найнижчих в Європі і світі. Те, що у нас прийнято хвалитися чи радіти, то це від хитрості розуму… Ми найбільша країна за територією в Європі і для того, щоб покрити всі регіони, потрібні гроші. Їх взяти ніде, крім як з кишені абонентів”, — вважає Хіміч.

Глава інтернет асоціації України Олександр Федієнко пояснює, вартість послуги залежить від курсу валют, вартості оренди, а також від цін на електроенергію. У нашій країні це досить нестабільні компоненти, тому і ціни вже стрімко ростуть.

“Перше, провайдер залежить від курсу долара, адже сам інтернет він купує у валюті за межами країни. Коли починається ріст курсу, різницю треба десь компенсувати, оператори раніше брали гроші з власного прибутку, але так завжди робити не можна. Друге — зростання вартості електроенергії. Третє — для підключення нових абонентів технічні групи користуються автомобілями, відповідно паливо не дешевшає. До того ж, зараз оренда виростає в геометричній прогресії”, — розповів OBOZREVATEL Федієнко.

На скільки саме?

Як сказано вище — в Україні одна з найдешевших інтернетів в світі. Ресурс Howmuch підрахував, що на початок 2018 року інтернет в середньому коштував 5,46 доларів (~150 грн). До порівняння, у сусідніх країнах ціни вище: Молдова 11,3 долара (~315 грн), Росія 10,35 (~290 грн), Білорусь 12,77 (~350), Румунія 14,27 (~400 грн). До речі, дешево інтернет коштує і в Ірані ~160 грн.

Але вже до середини 2019 року середня вартість інтернету в Україні зросте. За попередніми даними, підвищення буде приблизно на 20%. Тим більше, що про таке рішення вже офіційно заявив один з найбільших провайдерів країни “Воля”. В цілому підвищення буде на 15-20% вже з 1 лютого.

“Підвищення вже почалося ще з кінця 2018 року. Оператори вже підняли тарифи на 10-15%. Тенденція така, що в кінці минулого року відсоток тих провайдерів, які підняли ціну вище, ніж в кінці 2017. На скільки вони виростуть до середини 2019 року? Не менш ніж на 20%. Не кажу, що відбудеться скрізь, але в якийсь момент ціна просто уровняется. Не буде так, що один пропонує за 100 мбіт/с 70 гривень, а інший 150″, — вважає Олександр Федієнко.