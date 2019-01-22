Британські депутати почали висувати альтернативні пропозиції по Brexit

Лейбористи стверджують, що Тереза Мей відмовляється визнавати рівень опозиції її згодою.

Депутати британського парламенту почали висувати альтернативні пропозиції по Brexit напередодні запланованого на наступному тижні голосування за зміненим згодою прем’єр-міністра країни Терези Мей. Про це у вівторок, 22 січня.

Серед поправок британських парламентаріїв – плани щодо недопущення Brexit без угоди і продовження терміну виходу з ЄС.

Так, в офіційній поправці Лейбористської партії йдеться, що депутати повинні мати можливість голосувати за варіанти, зокрема, передбачають більш тісні відносини з Європою, якому віддає перевагу партія, з постійним митним союзом.

У ній також говориться, що члени парламенту повинні вирішити, чи повинен бути проведений референдум за планом Brexit, затвердженим палатою громад.

Лідер лейбористів Джеремі Корбін заявив, що прем’єр-міністр відмовлялася визнавати рівень опозиції її згодою. Так він прокоментував виступ Терези Мей, яке відбулося напередодні в британському парламенті. Нагадаємо, прем’єр-міністр не представила конкретного плану “Б” щодо Brexit, сказавши, що буде концентруватися на тому, щоб отримати підтримку угоди з ЄС по Brexit в парламенті.