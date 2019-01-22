«Судові схеми» Ситника. Навіщо НАБУ уподобилось телефонному терористові

Артем Ситник

Не так давно стало відомо, що Солом’янський райсуд Києва у черговий раз визнав Національне антикорупційне бюро України преступившим закон, пише ГК.

Дійсно, ще 29 грудня 2018 р. Солом’янський райсуд прийняв рішення по скарзі якоїсь особи (його особистість в оприлюдненому рішенні суду не розкривається) на бездіяльність посадових осіб НАБУ, що полягає у внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Як говориться в рішенні суду, 7 грудня 2018 р. згадане особа поштою направило в НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, нібито вчинених заступником начальника головного управління Державної фіскальної служби (ГФС) в Івано-Франківській області, в. о. голови ГФС , міністром освіти і науки та прем’єр-міністром. Заяву було отримано уповноваженою особою НАБУ 12 грудня. Відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу, в НАБУ зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву, а відмова не допускається. Більше того, через 24 години з моменту внесення таких відомостей НАБУ повинні надати заявникові витяг з ЄРДР. Однак заявник у встановлений термін виписки не отримав і тому звернувся зі скаргою до Солом’янський райсуд — за місцезнаходженням НАБУ.