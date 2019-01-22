Менеджерів «Укргазвидобування», спійманих на мільйонні відкати, так і не затримали

Силовики досі не затримали фігурантів скандалу з можливими

відкатами у державної компанії «Укргазвидобування». Згідно з повідомленням Генпрокуратури,

два менеджера тільки за вересень-грудень нібито отримали 16,8 млн грн відкатів.

Як повідомляє видання Insider, підозри у вказаній справі так і не були оголошені. Більш того, Генеральною та Спеціалізованої антикорупційної прокуратурах заявляють, що справою займаються в Національному антикорупційному бюро. Там у свою чергу цю інформацію спростовують.

Так, 20 грудня генпрокурор Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці

у Facebook, що в цей день затримали двох посадових осіб «Укргазвидобування», «які

налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення». При цьому правоохоронні органи

у відповідь на запити Insider повідомили, що зазначені менеджери – начальник механіко-енергетичного

департаменту «Укргазвидобування» Володимир Микитин і директор з підготовки та транспортування

газу Олександр Гордієнко – не затримувалися.

При цьому у Микитина під час обшуку будинку знайшли та вилучили 1,2 млн

грн і $174 тисяч. З судового вирішення відомо, що надають хабара від ТОВ

«МІК» був засновник фірми, яким за даними держреєстру є Олег Мітрохін.

Посередником при передачі хабара виступив директор і засновник ТОВ «ТД «МІК Трейд».

Обшуки у посадових осіб «Укргазвидобування» відбулися через дві

тижні після того, як держкомпанія уклала з «МІК» угоду на поставку фонтанної

арматури на 127,49 млн. гривень. Фірма виграла тендер з можливістю переплати саме

10%.











Раніше SKELET-info повідомляв, що діяльність дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування» залишається заблокованою, незважаючи на рішення Верховного суду України.

До цього Антимонопольний комітет України наклав штраф на компанію

Moston Properties Limited і North Scale Enterprises Ltd. за змову на тендері державної компанії «Укргазвидобування»

закупівлі колтюбінгової установки вартістю $5,85 млн.

Також стало відомо, що «Укргазвидобування» витратить 4,05 млн грн на телевізійну

рекламу палива під торговою маркою Shebel — виграло тендер «Сигма УА». А до цього

стало відомо, що «Украгазвидобування» стала закуповувати сировину у «Східних геологічних

ресурсів», що входять в групу Geo Alliance Пінчука.