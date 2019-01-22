Борис Остапюк: невловимий розкрадач «Укрзалізниці». ЧАСТИНА 1

Чому залізничний транспорт України є самим убогим та збитковим у Європі? Це питання потрібно адресувати одного з колишніх керівників «Укрзалізниці» Борису Остапюку. Адже це він перетворював мережі залізниць в схеми своїх корупційних афер, це він не раз попадався, був за це неодноразово звільнений, навіть, оголошували в розшук — але завжди повертався знову і займав ще більш високі посади. Тепер він мріє повернутися знову, при допомозі своїх впливових покровителів і поплічників з «Народного Фронту» та «Батьківщини».

Звідки йдуть рейки корупції

Остапюк Борис Ярославович

народився 31 березня 1961 року в селі Слобода Коломийського району Івано-Франківської

області. Його рання біографія сповнена великих пропусків і суперечливих «версій».

Це цілком логічно для людини, регулярно виявляється в центрі

корупційних скандалів, і прагнув почистити своє минуле, щоб повернуться

у керівне крісло з «чистою анкетою».

Так, згідно

нинішній офіційній біографії Остапюка, у 1987 році він закінчив

Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту (нині –

Національний університет залізничного транспорту) за спеціальністю

«вагоностроительство», в якому також отримав ще дві вищих освіти в

2001 році (спеціальність «рухомий склад та спецтехніка») і в 2003-м

(спеціальність «менеджмент організацій»). Що Борис Остапюк робив з моменту

закінчення школи (1976-й або 1978-й) і до вступу до внз (1982), в цій

біографії не розкривається. В ній же затверджується, що в 1987-му Остапюк почав

свій трудовий шлях з посади бригадира в пасажирському вагонному депо Львова,

де пропрацював до 2000 року і дослужився до начальника. Ці дані опосередковано

підтверджуються наявністю у Остапюка квартири у Львові на вулиці Сяйво, 11), де

він був прописаний з дружиною Іванною і дітьми Борисом і Юліанною.

Однак у ЗМІ

можна знайти й інший, більш ранній варіант біографії Бориса Остапюка. В ній

кажуть, що після восьмого класу поступив у Чернівецький технікум

залізничного транспорту (нині – транспортний коледж), потім служив в

армії, а от працювати розпочав у 1981-му році в депо Волноваха Донецької залізниці

дороги (ЖД). Потім вступив до Дніпропетровського інституту інженерів

залізничного транспорту, після якого в період до 2000 року він працював не

тільки на Донецької та Львівської ЗАЛІЗНИЦЬ, а також на керівних посадах на

Придніпровської залізниці (в середині 90-х). Якщо цей варіант біографії

Остапюка справжній, то виходить, що пізніше, з якихось причин, він навмисно

приховав частину свого минулого. Але чому? Що він накоїв на Придніпровській ЗАЛІЗНИЦІ?

Втім,

достовірно відомо, що на слизький шлях корупції Остапюк ступив саме у

Львові, оскільки до моменту свого значення в Київ він вже був членом т. н. «залізничної

мафії», створеної в 90-е роки на Львівській ЗАЛІЗНИЦІ під «дахом» її тодішнього

керівника Георгія Кірпи.

Георгій Кирпа

ГВ 2000-му році обидва варіанти біографії Остапюка сходяться в одну лінію – коли він зайняв посаду першого заступника директора Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту «Укрзалізничпостач». Згідно інформації, отриманої з оточення Остапюка (сам він всю цю інформацію «потер»), і до призначення на цю посаду він спеціалізувався саме на постачанні та ремонті, що в «Укрзалізниці» є справжнім золотим дном.

Справа в тому,

що корупційні схеми навколо «Укрзалізниці» (УЗ) мають свою специфіку. Це

держпідприємство має монополію на послугу вантажних і пасажирських перевезень, за яку

воно ж збирає платежі, а також володіє мережею залізниць, вагонами і

локомотивами, вокзалами та депо. Ці функції і майнові права «УЗ» не може

передати підприємствам, що не входять у її структуру, і тим більш приватним фірмам. Але

як же з неї годуються корупціонери? В першу чергу, розкрадаючи гроші

«Укразалізниці» через систему тендерних закупівель, через ремонт колій, рухомого

складу та вокзалів, через надання другорядних послуг (пасажирський сервіс,

продаж квитків). Так що посади керівників постачання та ремонтної бази

«Укрзалізниці» завжди була дуже хлібної. Особливо на Львівській залізниці

дорозі, де на цьому піднялися цілі клани, які прагнули прибрати до рук всю

«Укрзалізницю». Ось чому на чолі українських залізниць було так багато вихідців

з управління Львівської ЖД і взагалі з західного регіону: Георгій Кирпа,

Василь Гладких, Василь Мельничук, Михайло Костюк, Борис Остапюк.

Покійний Георгій Кирпа був «батьком» усіх цих залізничних кланів – так само як Леонід Кучма був «батьком» багатьох українських олігархічних угруповань. Наприклад, не без допомоги Кирпи піднявся клан Михайла Костюка та братів Дубневичів: він сприяв їх бізнесу на ремонті шляхів і сам мав з нього дивіденди. З ними конкурував клан Бориса Остапюка, який теж зобов’язаний своїм сходженням саме Кирпі. Так, коли в 2000-му році Кирпа перевівся на роботу в Київ на посаду заступника керівника «Укрзалізниці», то Остапчук тоді ж прибув в столицю разом з ним, отримавши місце заступник директора «Укрзализнычпостача». А коли Кирпа в 2001-му став гендиректором «УЗ», то Остапюк тут же став директором «Укрзализнычпостача».

Максим Бурбак

Поступово Остапюк створив власний клан: туди увійшли і його старі знайомі по Львівській ЗАЛІЗНИЦІ, і навіть парочка «односельців». Він завжди розставляє на ключові місця свою команду довірених людей і має власні корупційні зв’язки з високопоставленими чиновниками, політиками і бізнесменами. Серед його стратегічних партнерів (і подільників) останніх декількох років можна назвати Максима Бурбака та Леоніда Юрушева, завдяки яким він отримав місце гендиректора «УЗ» в 2014-му, і на яких розраховує досі, сподіваючись повернутися в це крісло знову. А, як відомо, обидві ці особи максимально наближені до лідера «Народного Фронту» Арсенію Яценюку.

Залізничний «смотрящий»

Отже, в

2000-2002 р. р. Борис Остапюк керував «Укрзализнычпостачом», а в 2002-2005

роках обіймав посади спочатку першого заступника начальника Головного

пасажирського управління «УЗ», а потім начальника Головного управління

матеріально-технічного забезпечення та закупівель «УЗ». Тобто через нього йшли

численні потоки закупівель та оплати послуг.

Це було

золота година: начальник «Укрзалізниці» Георгій Кирпа лобіював перед Кучмою

необхідність «реформування» галузі, просив дозволу на підвищення тарифів

і збільшити державні дотації — а його підлеглі активно «розпилювали»

багатомільярдний бюджет залізниці. У їх числі відзначився і Борис Остапюк.

Хоча в ЗМІ майже не збереглося інформації про його бурхливої діяльності в той

період, але дещо знайти ще можна — наприклад, «білизняну аферу». Вустами Кирпи

заявлялося про наміри підвищити рівень сервісу в пасажирських поїздах, причому

за це стали брати плату, додаткову вартість квитка. Фактично ж нічого не

змінювалося: вагони були брудними, задушливими влітку і наскрізними взимку, білизна – старим

і застиранным.

В грудні

2004-го Георгій Кирпа зробив самогубством, забравши з собою в могилу багато

таємниці «Укрзалізниці» — в тому числі і таємниці перших схем Остапюка. Але якщо для

Кирпи Майдан став фатальним, то для Бориса Остапюка, навпаки, він відкрив дорогу

до нових висот. У 2005 він став заступником генерального директора

«Укрзалізниці», і в жовтні того ж року створив ДП «Укрзализнычпассервис». Хоча

100% її акцій належали «УЗ», директором підприємства (аж до ліквідації)

був Остапюк. «Укрзализнычпассервис» взяв на себе функції обслуговування

пасажирського залізничного транспорту – тобто, з допомогою цього

підприємства, Остапюк зберіг цю прибуткову сферу під своїм особистим контролем. А

далі почалися корупційні «дива»!

Але, зберігаючи хронологію, насамперед згадаємо про один інцидент, який Остапюк намагався витравити зі своєї біографії. Адже в ній ви не побачите, що 7 вересня 2006 року, розпорядженням нового уряду Януковича, він був звільнений з посади заступника директора «Укрзалізниці», і повернувся у своє крісло тільки 26 грудня 2007 року, за розпорядженням вже уряду Тимошенко. Але цього майже півторарічного прогалини в його керівний стаж немає тому, що Остапюк через Окружний адміністративний суд Києва домігся визнання його звільнення у 2006 році незаконним, і навіть здер з держави зарплату за цей період (а зарплата у нього була близько 8 тисяч гривень на місяць). Ось тільки ще більш важливим для Остапюка було «затерти» причину свого звільнення. А вона, за даними SKELET-info, полягала в тому, що заступник директора «Укрзалізниці» попався на корупційних діях в особливо великих розмірах: у 2005-2006 р. р. Борис Остапюк надав «пільговий тариф» на вантажні перевезення для ЗАТ «Інтертранс» та ТОВ «Т-Транс» (ЄДРПОУ 32829313), заподіявши «Укрзалізниці» збитків на суму майже 150 мільйонів гривень!

Директором і

фактичним власником «Інтертрансу» був Микола Ковзель — надзвичайно

цікава фігура, одна з легенд української корупції! Він теж починав на

Львівської ЖД, тільки за продовольчо-комерційної частини. Його мама знаходилася в тісній дружбі з Кірпою

тому вона влаштувала сина в ОРС Львівської ЗАЛІЗНИЦІ, де він в 90-е створював різні

комерційні фірми. Коли «дядя Жора»

2000-му перебрався до Києва, Микола Ковзель очолив ДП «Інтертранс» (з 2004

року – ЗАТ), одне з найбільших транспортних підприємств України, і незабаром

прибрав його до своїх рук. З ним пов’язують і ТОВ «Т-Транс» (за деякою

інформації, через нього Ковзель виводив прибуток «Інтертрансу»). До кінця 2004

року пільги Ковзелю надавав Кирпа, з 2005-го їх забезпечував Борис Остапюк.

І судячи за розмахом діяльності Ковзеля (раскатывавшего на «Rolls-Royce Phantom»,

купленого за гроші «Інтертрансу»), тоді він був одним з головних

«компаньйонів» Остапюка.



Микола Ковзель

А ще у

Миколи Ковзеля є рідний брат Петро, в 2007 році став суддею Окружного адміністративного суду Києва – не без допомоги

Миколи Ковзева, який, як писали ЗМІ, практично «купив» йому це місце у

«бютівця» Василя Онопенка (тодішнього голови Верховного Суду). І це саме новоспечений

суддя Петро Ковзель виніс рішення, що визнало звільнення Остапюка незаконним!

А ще в контрольованій Ковзевым фірмі «Т-Транс» був

директор Олександр Данильчук, у ті роки – голова Рівненської організації БЮТ, з

2006 по 2010 рік — голова Рівненської облради.

Через нього Ковзель і сам зблизився з Юлією Тимошенко (у них навіть вдома поряд

стояли в Конча-Заспі), і двічі (у 2006 і 2007) обирався народним депутатом за

списком БЮТ (обидва рази купуючи собі місце №53). Таким чином, прояснюється,

чому Борис Остапюк був спішно повернувся на свою посаду 26 грудня 2007

року, буквально в перші ж години роботи нового уряду Тимошенко.

Повернувшись у своє крісло, Борис Остапюк теж

виявив в останні дні минулого року фантастичну активність, і буквально

за дві доби знову розставив на ключові місця своїх людей. Приказка «час —

гроші» звучала для залізничних корупціонерів буквально, адже мова йшла про

закриття старих річних бюджетів і кошторисів, та затвердження нових. І ось 28 грудня

2007 року Остапюк зібрав новий склад Тарифної комісії Укрзалізниці» (наказ по

«УЗ» від 28.12.07 634-Ц), який спішно

повернув «понижуючі коефіцієнти» на тарифи вантажоперевезень для ЗАТ «Інтертранс» та ТОВ «Т-Транс» …

У 2008-2009 р. Борис Остапюк повернувся до своїх «білизняним схемами», які він здійснював через «Укрзализнычпассервис» і ряд комерційних компаній-підрядників. Серед них тоді вперше засвітилося ТОВ «Розвиток-21 сторіччя», співвласником якого був Леонід Юрушев. Вона почала вигравати тендери на послуги прання білизни і прибирання вагонів, однак можливості просто заробити Юрушеву було недостатньо, та й Остапюк з цього мало б що отримав. І вони придумали чергову схему: спочатку «Розвиток 21 століття» цілком чесно перемагав на тендерних торгах, пропонуючи меншу ціну, але потім умови контракту переглядалися, і вартість послуг фірми підвищувалася майже вдвічі! За інформацією джерел SKELET-info, за такою ж схемою Остапюк працював і з іншими комерційними фірмами-підрядниками.

Але цим афера

не обмежувалася. Справа в тому, що, якщо б «Розвиток 21 століття» та інші фірми,

подряженные Остапюком, здійснювали замовлені послуги повністю самі, їм би

довелося утримувати великий штат працівників, витрачатися на обладнання і

інвентар. Щоб не нести ці витрати, Юрушев і Остапюк вдалися до типової

схеми ще 90-х років: вагони продовжили прибирати провідники та працівники (як це

було з часів СРСР), однак їх при цьому оформляли на «підробіток» в «Розвиток

21 століття» та інші фірми. Таким чином, гроші за сервіс перераховувалися комерційним

структурам, а підлоги в вагонах підмітали провідники «Укрзалізниці», яким за

це доплачували символічні копійки.

Ще однією «геніальною знахідкою» Бориса Остапюка в той

період було хабарництво за своєчасне надання послуги залізничних перевезень.

Щоб це не виглядало банальної хабарем, все було оформлено практично

законно: оформлення вантажів йшло через комерційні фірми-прокладки (деякі

належали його родичів), які брали близько 5% від вартості перевезення.

В місяць виходило до 150 мільйонів гривень – які потім розходилися між

учасниками цієї схеми, а також виплачувалися «даху» і покровителям Остапюка.

Крім цього, керівництво «УЗ» добре «заробляла» на страхування (про це далі).

Сергій Варіс, для

ПРОДОВЖЕННЯ СЛІДУЄ…

Борис Остапюк: невловимий розкрадач «Укрзалізниці». ЧАСТИНА 1 оновлено: Січень 21, 2019 автором: creator