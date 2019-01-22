У Франції Google оштрафували на 50 млн євро

Google “недостатньо ясно і зрозуміло” інформував користувачів про те, як будуть використовуватися їх особисті дані.

Національна комісія з інформатики та прав людини Франції (CNIL) оштрафувала компанію Google за порушення європейських правил захисту персональних даних користувачів.

Як наголошується в повідомленні CNIL, Google недостатньо ясно і зрозуміло” інформував своїх користувачів про те, як будуть використовуватися їх особисті дані.

Покрокове вивчення угоди на використання операційної системи Android показало, що доступ до необхідної інформації значно утруднений.

Крім того, критики регулятора піддалася інформаційна політика Google щодо використання особистих даних для персоніфікованої реклами. В угоді галочка у віконці, що дозволяє використання даних, була проставлена заздалегідь, хоча новий європейський регламент вимагає, щоб користувач сам її проставляла.

Представники компанії заявили, що Google вивчить рішення CNIL, після чого повідомить про свої подальші дії. У компанії є можливість оскаржити штраф у суді. Нагадаємо, в грудні Google оштрафували за непрозоре розміщення політичної реклами.