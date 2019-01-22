Представники розвідки США і КНДР контактували з 2009 року, – ЗМІ

Вашингтон використав переговори між розвідками для вирішення різних питань.

Співробітники спецслужб США щонайменше 10 років підтримують канал зв’язку з колегами з розвідки Північної Кореї. Про це у вівторок, 22 січня.

За даними видання, подібні контакти між спецслужбами США і КНДР почалися не пізніше 2009 року. Ключовою контактною особою з боку КНДР вважався Кім Ен Чхоль, колишній глава розвідуправління генштабу Корейської народної армії. Зараз він є заступником голови Трудової партії КНДР і активно бере участь у переговорах з США.

Відзначається, що Вашингтон використав переговори між розвідками з різними цілями: від обговорення затриманих американців до дискусій з планування саміту лідерів КНДР і США.

Також у рамках переговорів у КНДР неодноразово їздили високопоставлені співробітники ЦРУ. Так, двічі їздив у Пхеньян у 2012 році заступник глави ЦРУ Майкл Морелл, ще як мінімум одна поїздка відбулася за участю його спадкоємиці Евріл Хэйнс, повідомляє газета.

При цьому велика частина переговорів, що проходили по каналу зв’язку, була таємницею, однак деякі зустрічі розвідслужб проходили і публічно. Так, за даними видання, в 2014 році в КНДР їздив директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, щоб обговорити звільнення двох американців.

Потім, в кінці останнього терміну Барака Обами на посаді президента канал зв’язку, ймовірно, не використовували, а в 2017 році його відродив Майк Помпео, який займав тоді посаду глави ЦРУ. У серпні 2017 року він відправив представника ЦРУ на зустріч з північнокорейцями у Сінгапур, зазначає газета.

На даний момент переговори між США і КНДР в основному ведуться відкрито і на високому рівні. У той же час, контакти з участю розвідслужб тривають. Так, повідомляється, що в п’ятницю у Вашингтоні Кім Ен Чхоль провів неоголошену зустріч з заступником директора ЦРУ Воном Бишопом.