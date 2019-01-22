Ізраїль випробував передову систему протиракетної оборони

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило випробувальні пуски повністю успішними.

Ізраїль вранці у вівторок, 22 січня, випробував передову систему протиракетної оборони Стріла-3. Про це повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю.

Відзначається, що випробування нової системи протиракетної оборони пройшли в районі пляжу Пальмахим.

Система призначена для перехоплення балістичних ракет дальнього радіусу дії за межами атмосфери.

Нагадаємо, в лютому 2018 року військові США та Ізраїлю провели успішне випробування системи протиракетної оборони Arrow-3.