Ізраїль випробував передову систему протиракетної оборони

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило випробувальні пуски повністю успішними.
Ізраїль вранці у вівторок, 22 січня, випробував передову систему протиракетної оборони Стріла-3. Про це повідомили в міністерстві оборони Ізраїлю.
Відзначається, що випробування нової системи протиракетної оборони пройшли в районі пляжу Пальмахим.
Система призначена для перехоплення балістичних ракет дальнього радіусу дії за межами атмосфери.
Нагадаємо, в лютому 2018 року військові США та Ізраїлю провели успішне випробування системи протиракетної оборони Arrow-3.