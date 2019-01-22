Черговий мегапроект обійдеться майже втричі дорожче Кримського моста

Уряд постановив: перша високошвидкісна магістраль в Росії пройде від Москви до Нижнього Новгорода (а в перспективі і до Казані). Проект обіцяє стати одним з найдорожчих в новітній історії країни — більш 600 млрд. рублів. Хоча навіть самі чиновники сперечаються про його доцільність.

Знову позаздримо китайцям?

Високошвидкісні магістралі — новий для Росії вид транспорту: це залізні дороги, які дозволяють розвивати швидкість понад 300 км/год. Поки в усьому світі вони стали вже звичною справою (скажімо, тільки в Китаї протяжність таких доріг, що з’єднують мегаполіси, вже перевищує 30 тисяч кілометрів), а ось в Росії не укладено ще ні однієї шпали.

Вперше про будівництво ВСМ в нашій країні заговорили в 2011 році, коли почалася активна підготовка до Чемпіонату світу з футболу 2018 року. З досвіду інших країн, чиновники заявляли: ВСМ стануть реальною альтернативою авіаційних перевезень (принаймні, по швидкості пересування і за ціною квитка).

Планувалося побудувати кілька магістралей, зокрема, «Москва — Санкт-Петербург», а також «Москва — Казань — Нижній Новгород — Єкатеринбург» і, нарешті, «Красноярськ — Новосибірськ». Їх загальна протяжність склала б 4 тисячі км.

Потім список неодноразово змінювався. Терміни реалізації проекту постійно відкладалися: поки в Китаї магістралі ударно будували, російські бюрократи лише витрачали тонни паперів на відомчу листування… А грошей на будівництво досі не було, хоча про інтереси до проектів заявляли інвестори з багатьох країн, від німецьких Deutsche Bahn і Siemens до китайської China Railway Group.

І ось черговий бюрократичний хід: 17 січня урядова комісія, яку очолює віце-прем’єр Максим Акімов, дала «добро» на будівництво ділянки високошвидкісної магістралі «Москва — Казань». Планує її довести лише до Нижнього Новгорода.

Загальна протяжність всієї дороги повинна була скласти 790 кілометрів, а час у дорозі від Москви до Казані — 3,5 години (проти нинішніх 14 годин), на шляху прямування поїздів повинно бути 16 зупинок. Перший відрізок, який схвалив Акімов, має простягнутися на 410 кілометрів, і дозволить добиратися від Москви до Нижнього Новгорода за 2,5 години. Будувати нову дорогу почнуть не раніше 2021 року.

Чому два міністра категорично «проти»

Ідею будівництва магістралі розкритикували кілька членів федерального уряду. Зокрема, перший віце-прем’єр (він же міністр фінансів) Антон Силуанов вважає, що має сенс будувати ВСМ між Москвою і Санкт-Петербургом: «Проекти високошвидкісних магістралей роблять там, де велике скупчення народу, де люди будуть переміщатися. Між Москвою і Пітером, я ще розумію. А оскільки між Казанню і Москвою діє нормальне авіасполучення, часу все одно авіасполучення буде швидше, ніж високошвидкісний потяг, тому економічний зміст фактично відсутня».

Аналогічної думки дотримується і міністр економічного розвитку Максим Орєшкін, який вважає, що держава повинна сконцентруватися на проекті інший ВСМ — між двома столицями.

«Держава має вкласти дуже великий обсяг ресурсів — не проінвестувати в інші транспортні проекти розвитку, а саме в цей проект… Тому завдання, яке у нас варто — їх (ефекти) нормально квантифицировать (звести якісні та кількісні характеристики — ред.)», — заявив Орєшкін.

Дійсно, наріжний камінь — це, звичайно, вартість мегапроекту. Загальний обсяг інвестицій у будівництво дороги від Москви до Казані федеральний Мінтранс оцінює в 1,7 трлн. рублів, з яких тільки перший відрізок займає 620 мільярдів.

Можна порівняти з ціною інших мегапроектів в новітній історії: наприклад, Кримський міст обійшовся федерального бюджету майже до 230 млрд. рублів, Кільцева автодорога (КАД-2) навколо Санкт-Петербурга повинна була коштувати 265 млрд. рублів, обидві черги космодрому «Східний» — близько 300 мільярдів, а Центральна кільцева автодорога (ЦКАД) навколо Москви обійдеться в 350 мільярдів…

Запорука розвитку — конкуренція регіонів

Як видно, будівництво ВСМ (лише частини і лише однією з трьох магістралей!) має значно перевершити всі федеральні мегапроекти останніх років. Причому кількість бажаючих отримати частину коштів помножується. Скажімо, в червні 2018 року чеченський лідер Рамзан Кадиров направив президенту лист з пропозицією вишукати кошти на будівництво ВСМ між Ростовом-на-Дону і Махачкалой.

Вантажна і пасажирська магістралі повинні зв’язати воєдино Краснодар, Майкоп, Мінеральні Води і столиці республік Північного Кавказу. Таким чином, як пише Кадиров, час у дорозі від моря до моря займе 3,5 години.

Пропозиція Кадирова оцінювалося приблизно в 1,2 трлн. рублів. Воно викликало бурхливе обговорення (у першу чергу серед тих, хто взагалі далекий від транспортної галузі). А ось Мінтранс Росії схвалила ідею будівництва нової магістралі.

А взагалі, чи варта гра свічок? Чи варто державі вкладати такі гігантські кошти в будівництво ВСМ? Це питання «Вільна преса» задала голові Експертної ради Комітету з промислової політики Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), кандидату економічних наук Мойсею Фурщику.

«СП»: — Давайте поглянемо з позиції обивателя: напевно, думає він, державі є, куди такі гігантські кошти витратити — на «соціалку», наприклад, на пенсії. Ось яким чином владі потрібно роз’яснювати необхідність трильйонних вкладень в залізні дороги?

— Високошвидкісна магістраль — це не зовсім звичайний вид транспорту. Це не просто поєднання двох кінцевих пунктів, наприклад, Москви з Казанню або Нижнім Новгородом. Подібна лінія обов’язково містить і кілька проміжних станцій, що створює передумови для прискореного розвитку прилеглих територій. І виникає серйозний мультиплікативний ефект.

Завдяки ВАМ люди отримують змогу швидко добиратися на роботу в сусідній регіон, а підприємство цілком може перенести частину або весь свій функціонал на відстань 200-300 км, якщо умови ведення бізнесу там виявляться кращими.

Але ВСМ — це не тільки додаткові можливості для регіону, але і певний виклик. Завдяки «стиснення» простору колись майже автономні регіони починають конкурувати за жителів, робочі місця та інвестиції.

«СП»: — Але ж сьогодні, скажімо, майже всі області в ЦФО і так конкурують за московський ринок праці.

— Конкуренція буде стосуватися не тільки подібних територій, як Тула і Липецьк або Володимир і Смоленськ. Виникнуть і набагато більш асиметричні формати, наприклад, конкуренція Москви і Московської області з сусідніми регіонами.

При цьому результат змагання між регіонами не є заздалегідь визначеним. У слабших з фінансової точки зору регіонів можуть бути свої істотні переваги: дешева робоча сила, наявність вільних територій і краща екологія.

«СП»: — І хто тут, на ваш погляд, виявиться у виграші?

— У найбільшому виграші при будівництві ВСМ виявляться ті регіони, влада яких будуть більш активними з точки зору створення сприятливих умов для ведення бізнесу та проживання, а також стануть енергійно освоювати території, прилеглі до станцій ВСМ.

Але в будь-якому випадку, сумарний ефект від будівництва ВСМ для регіонів виявиться позитивним. Питання тільки в тому, як він розподілиться між ними. І тут багато що знаходиться в руках самих регіональних влад.