Білорусь збільшила тарифи на транзит російської нафти

Білорусь з 1 лютого підвищить тарифи на послуги з транспортування (транзиту) нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території країни. Це випливає з постанови Міністерства антимонопольного регулювання та торгівлі від 15 січня № 3.

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Встановлення тарифів здійснюється у відповідності з чинними двосторонніми угодами Білорусі та Росії, підписаних в 2010 році в рамках єдиного пакету документів, що регламентують роботу на ринках нафти і нафтопродуктів. Перегляд тарифів носить плановий характер і проводиться щороку, нагадали в БЕРЕЗЕНЬ.

Між владою Білорусі та Росії існувала домовленість, що якщо сторони не домовилися щодо розміру тарифів, то уповноважений орган білоруської сторони затверджує розмір тарифів на транспортування нафти шляхом підвищення діючих ставок тарифів на середньорічний індекс споживчих цін на поточний рік, встановлений параметрами прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, збільшений не більш ніж на 3 процентних пункту.

Таким чином, на 2019 рік тарифи на послуги з транспортування нафти по магістральних трубопроводах у Білорусі проіндексовані на 7,6% (за офіційним прогнозом, інфляція в РФ на 2019 рік може скласти 4,6% і ще плюс 3 п. п.).

«З урахуванням того, що тарифи встановлені в російських рублях та курсових коливань, що відбулися в попередні роки, питомі тарифи (на 100 тонна-кілометрів) на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами в Білорусі залишаються одними з найнижчих серед аналогічних тарифів у суміжних державах в регіоні», – наголошується в прес-релізі БЕРЕЗЕНЬ.

У 2018 році тарифи на послуги ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» і ВАТ «Полоцктранснефть Дружба» з транспортування нафти були проіндексовані на 6,7%.

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