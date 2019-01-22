В Україні зміняться номери банківських рахунків

Національний банк вводить міжнародний номер банківського рахунку IBAN, що дає можливість гармонізувати українське платіжний простір з європейським.

Згідно з рішенням НБУ, з 1 квітня 2019 року банки будуть відкривати клієнтам нові рахунки в стандарті IBAN, а діючі номери рахунків з 1 квітня до 31 жовтня 2019 року банки будуть самостійно змінювати у відповідності з вимогами.

В результаті діючі номери рахунків клієнтів доповняться кодом країни та кодом банку.

Що таке IBAN?

Абревіатура означає International Bank Account Number і перекладається з англійської як міжнародний номер банківського рахунку. Основою системи стали розробки Міжнародної організації по стандартизації спільно з Європейським комітетом банківських стандартів.

Вже 46 країн перейшли на цю систему ідентифікації. Зокрема, це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу. Кожна країна самостійно встановлює структуру номера рахунку IBAN, за стандартом ISO 13 616.

Для України номера рахунків IBAN складатиметься з 29 буквено-цифрових символів. Вони умовно поділяються на дві групи. Перші 10 знаків – код країни, контрольне число і код банку.

Перші дві букви UA вказують на код країни, в даному випадку це Україна. Наступні за кодом країни два символи контрольні, вони призначені для перевірки достовірності рахунку та захищає інформацію від помилок при внесенні даних. Наступні шість цифр – код МФО банку.

Друга група символів, що складається з 19 знаків, – безпосередньо номер рахунку клієнта банку. Причому перші в цій групі чотири нуля, як правило, доповнюють IBAN до 29 знаків. А останні 15 символів є безпосередньо номером рахунку клієнта.

Як буде проходити зміна банківських рахунків українців?

“Запровадження Національним банком міжнародного номера банківського рахунку IBAN буде сприяти модернізації системи електронних платежів НБУ і гармонізує українське платіжний простір з європейським”, – повідомив у Facebook директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Олександр Яблунівський.

За його словами, протягом перехідного періоду з 1 квітня по 31 жовтня цього року банки виконають наступні дії:

сформують новий номер банківського рахунку (IBAN) для нових рахунків у відповідності з вимогами стандарту ISO 13 616;

самостійно змінять номери діючих рахунків клієнтів у відповідності з вимогами стандарту IBAN;

забезпечать інформування клієнтів про зміну рахунків, при цьому вносити зміни в договори не вимагається;

повідомлять в Державну фіскальну службу про змінених і закритих рахунках клієнтів.

Банкір зазначив, що в перехідний період, з 1 квітня до 31 жовтня 2019-го, клієнти банків реквізити розрахункових документів будуть мати можливість вказувати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер у стандарті IBAN.

Згодом застосування IBAN стане обов’язковим для всіх клієнтів всіх українських банків при здійсненні переказів грошових коштів як в національній, так і в іноземних валютах, у тому числі при транскордонних перекладах. Тобто абсолютно всі перекази будуть здійснюватися тільки з використанням IBAN.

Завдяки новій системі оформлення стане легше ідентифікувати платника і одержувача коштів, а також банк України, який їх обслуговує. Це дозволить уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню у розрахункових документах реквізитів, а також швидше здійснювати перекази і отримувати кошти.

Серед інших переваг для клієнтів банків використання IBAN в майбутньому зробить можливим використання QR-кодів, які будуть містити інформацію про IBAN, для спрощення оплати рахунків та обміну платіжною інформацією.