На Синайському півострові знищили майже 60 екстремістів

Зокрема, 44 екстреміста були знищені силами військових і 15 – у ході поліцейських операцій на Синайському півострові.

Зокрема, зазначено, що 44 екстреміста були знищені силами військових і 15 – у ході поліцейських операцій.

“Вилучено й знищено декілька десятків транспортних засобів, засобів зв’язку, зброю, боєприпаси, вибухові речовини. У сутичках з бандитами загинули семеро єгипетських військовослужбовців”, – доповіли в ЗС країни.

Як відомо, масштабна антитерористична операція Синай триває в Єгипті з лютого 2018 року. За цей час знищено і затримано сотні екстремістів.

Раніше в Єгипті стратили 15 бойовиків, які були визнані винними у вбивстві військових у Синайському регіоні.

Перед цим на Синайському півострові бойовики здійснили терористичну атаку на мечеть Аль-Равда. Жертвами теракту стали 305 осіб, в тому числі 27 дітей.