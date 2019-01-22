У 2019 році Білорусі треба виплатити Москві 65% зовнішнього держборгу

У 2019 році 65% платежів Білорусі за зовнішнім держборгом припадає на кредити Росії та підконтрольного їй Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЕФСР). Це випливає з публікації Мінфіну «Бюджет Білорусі на 2019 рік для громадян».

Загальна сума платежів по державному боргу Білорусі в 2019 році складе 8,736 млрд рублів, у тому числі: за зовнішнім держборгом — 5,8 млрд рублів, за внутрішнім держборгом — 2,929 млрд рублів.

На погашення облігацій на внутрішньому ринку буде направлено 2,929 млрд рублів (33,5% загального обсягу виплат), на погашення кредитів Росії — 2,749 млрд рублів (31,5%), кредити банків Китаю — 1,343 млрд рублів (15,4%), на кредити Євразійського фонду стабілізації і розвитку — 1 млрд рублів (12%), виплати за облігаціями на зовнішніх фінансових ринках — 363,9 млн рублів (4,2%), кредити Світового банку — 274,4 млн рублів (3,1%), інші платежі за держборгом — 29,1 млн рублів (0,3%).

Варто відзначити, що Євразійський фонд стабілізації і розвитку підконтрольний російській владі. Тому можна говорити, що де-факто Білорусі треба повернути Москві понад 40% свого держборгу. Якщо вважати тільки зовнішній держборг, то показник складе 65%.

Днями прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва зберігає кредитну підтримку Білорусі, вона вже перевищує 6,5 млрд доларів, не рахуючи виділення кредиту на будівництво АЕС. «Причому ми не вимагаємо повернення цих кредитів, ми пролонгуємо ці кредити на прохання наших партнерів в умовах, коли для нас закриті фінансові ринки західних країн», — підкреслив він.

Наприкінці 2018 року стало відомо, що досягнута принципова домовленість про надання Росією державного кредиту на 630 млн доларів Білорусі. Але доцільність залучення цих коштів буде залежати від ситуації з виплатами зовнішніх боргових зобов’язань, заявив міністр фінансів Максим Єрмолович.

У першому кварталі 2019 року Білорусь бажає отримати від ЕФСР заключний сьомий транш кредиту на 200 млн доларів. У зв’язку з тим, що строки надання кредиту переносилися, нещодавно рада ЕФСР вніс зміни в програму реформ Білорусі, підтримувану фінансовим кредитом ЕФСР на 2 млрд доларів, з яких Мінськ вже отримав 1,8 млрд доларів.

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