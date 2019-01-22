Олена Якименко з «Златобанк»: як правильно дружити з Луценком

Якщо ви були вкладником банку-банкрута, вам буде цікаво дізнатися, чому ви ніколи не побачите свої гроші.

Справа в тому, що мільярди можна вивести. Це не надто велике мистецтво. Найголовніше мистецтво – це забезпечити собі безпеку після «заробітку». Добру допомогу в цій справі надають суди та правоохоронці. Ну і, звичайно, друзі.

Один перший – Валерія Гонтарєва

5 лютого 2019 року відбудеться засідання Верховного суду, який імовірно є договірним. Існує висока ймовірність, що судді «вишки» остаточно позбавлять від неприємностей колишню власницю «Златобанк» Олену Якименко.

«Златобанк» був порівняно невеликим. Як і багато інші кишенькові структури, він пилососив депозити населення і перенаправляв гроші на бізнес господаря. В даному випадку – господині, Олени Якименко.

Таких кредитів у банку назбиралося на суму близько 3 млрд грн. У власниці банку був бізнес-партнер, дуже впливовий Леонід Юрушев. Їх пов’язували відразу кілька проектів.

Крім володіння «Златобанк», Якименко була заступником голови банку «Форум» ще в ті часи, коли ним володів Леонід Юрушев. Також Якименко керувала рибним бізнесом олігарха.