«Київпастранс» купив тролейбуси у Гладковського на 600 мільйонів

Олег Свинарчук (Гладковський)

Входить до складу корпорації «Богдан Моторс» луцький автоскладальний завод №1 поставить комунальному підприємству «Київпастранс» 55 повністю низькопольних особливо великих (завдовжки не менше 18,5 м) тролейбусів. Вартість тендеру склала 603,9 млн грн (з ПДВ) при очікуваній сумі 610,907 млн грн, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Друга пропозиція – 609,907 млн грн – від дилера білоруського

«Мінського автозаводу, ТОВ «Мазтранссервіс», який не знижував свою ціни в ході торгів.

За умовами тендеру, що поставляються тролейбуси повинні бути розраховані

не менш, ніж на 179 пасажирів, у тому числі мінімум 45 сидячих місць і одне для

колісного крісла. Крім того, усі машини повинні бути жовтого кольору, термін поставки

— до 31 грудня 2019 року.

Як зазначили в «Київпастрансі», щодня на тролейбусних 45

маршрутів столиці виходить 513 одиниць.

Раніше SKELET-info повідомляв, що корпорація «Богдан» соратника і бізнес-партнера глави держави, першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського, достроково виконала контракт на виготовлення і поставку санітарних автомобілів «Богдан 2251» Збройними силами України.

Також стало відомо, що «Богдан Моторс» закуповує двигуни у Псковського

електромашинобудівного заводу, який також виробляє обладнання для

російський військової техніки.