Філарет похваливши Порошенка на з’єднання їзді партії Тимошенко

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет під час виступу на з’єднання зді ВО “Батьківщина” подякував Петру Порошенку за участь у процесі отримання автокефалії для вітчизняного православ’я.

Святійший Патріарх подякував главі державі зі сцени з’єднання їзду партії Тимошенко попри політичне протистояння між останніми.

“Над цім (автокефалією – ред.) багато потрудилася наша церква Київського патріархату і президенти сприяли отриманню автокефалії, починаючи від Леоніда Макаровича Кравчука, і Кучма писав листи до Вселенського патріарха, і особливо Віктор Ющенко, альо досяг цієї мети чинній президент Петро Олексійович Порошенко! Ми дякуємо всім президентам, які докладали всіх зусиль задля отримання Україною Томосом.

Це не є втручання державних чиновників, а турбота про державу в якій вони були і є президентами.

Це не втручання, а турбота, бо без єдиної церкви української держави не може бути!”, – заявив Філарет.