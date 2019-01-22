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Філарет похваливши Порошенка на з’єднання їзді партії Тимошенко

22.01.2019

Філарет похвалив Порошенка на з’їзді партії Тимошенко

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет під час виступу на з’єднання зді ВО “Батьківщина” подякував Петру Порошенку за участь у процесі отримання автокефалії для вітчизняного православ’я.

Святійший Патріарх подякував главі державі зі сцени з’єднання їзду партії Тимошенко попри політичне протистояння між останніми.

“Над цім (автокефалією – ред.) багато потрудилася наша церква Київського патріархату і президенти сприяли отриманню автокефалії, починаючи від Леоніда Макаровича Кравчука, і Кучма писав листи до Вселенського патріарха, і особливо Віктор Ющенко, альо досяг цієї мети чинній президент Петро Олексійович Порошенко! Ми дякуємо всім президентам, які докладали всіх зусиль задля отримання Україною Томосом.

Це не є втручання державних чиновників, а турбота про державу в якій вони були і є президентами.

Це не втручання, а турбота, бо без єдиної церкви української держави не може бути!”, – заявив Філарет.

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