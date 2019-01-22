У Росії стався захоплення літака, на борту 75 осіб

Невідомий чоловік, за даними екстрених служб, захопив літак”Аерофлоту”, який летів із Сургута до Москви. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

Так це чи ні – стверджувати поки складно, але траєкторія польоту SU1515 виглядає досить дивно. Поки незрозуміло, озброєний підозрюваний загарбник.

Тим часом телеграм-канал Раніше всіх інформує, що “Аерофлот” не коментує ситуацію зі своїм рейсом Сургут – Москва, змінив маршрут. А Mash інформує, що пасажир, який захопив лайнер, зажадав направити лайнер в Афганістан.

За останньою інформацією, судно, вылетевшее із Сургута до Москви в 13:00 за московським часом, приземлилося в Ханти-Мансійську.

Цей телеграм-канал додає, що пасажира, якого вважають загарбником літака, звати Павло. Йому сорок один рік і під час зльоту він сидів на місці 14А.

На борту літака знаходяться 75 осіб. В тому числі, сім членів екіпажу і п’ять дітей.