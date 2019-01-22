Кауфман через суд хоче скасувати штраф АМКУ для «Тедис Україна»

Борис Кауфман

За позовом кіпрської компанії «Лидертано Холдінгс ЛТД», бенефіціаром якої є одеський бізнесмен Борис Кауфман, проти Антимонопольного комітету України призначена експертиза. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на постанову Господарського суду Києва від 22 листопада 2018 року.

Позивач – засновник скандального ТОВ «Тедис Україна», раніше ТОВ

«Торгова компанія «Мегаполіс-Україна». Він вимагає визнати недійсними і

скасувати рішення Антимонопольного комітету в справі про сигаретному монополізм «Тедис

України».

Зокрема, у суду вимагають скасувати рішення АМКУ про відмову в

призначення експертизи та скасувати рішення відомства про штраф в 431,2 млн грн за зловживання

монопольним становищем на тютюновому ринку з 2013 року по вересень 2015 року.

У клопотанні про призначення експертизи зазначено, що АМКУ обчислив

ринкову частку компанії у розмірі 99,28% на основі фізично неможливих показників.

У той же час кіпрська компанія вважає, що необхідно коректно

встановити обсяг ринку та частку «Тедиса» на ньому, а для цього потрібне залучення

відповідних експертів. Суд підтримав клопотання позивача «Лидертано Холдінгс»,

хоча АМКУ виступив проти проведення такої експертизи.

Раніше SKELET-info повідомляв, що АМКУ скасував «Тедис Україна» ряд дозволів на узгоджені дії, видані в листопаді 2011 року на 10 років.

Крім того, у діяльності «Тедис Україна» побачили ознаки фінансування бойовиків самопроголошених

ЛДНР.

До цього стало те, що «Тедис Україна» працевлаштував до себе сина генерального

прокурора Юрій Луценко, Олександра. Після цього Генпрокуратура

повністю втратила інтерес до компанії. Також Печерський районний суд столиці розблокував заарештовані рахунки «Тедис Україна».