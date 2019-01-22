2 січня в Києві у Палаці спорту відбувся з’їзд “Батьківщини”. На ньому Юлія Тимошенко заявила, що йде в президенти. Під час свого виступу вона заявила, що робила помилки, але робила це щиро.

“Я хочу попросити у вас за це прощення. Ми повинні очистити свої душі. Це важка школа. Але сьогодні моя життя навчило мене досить. Ніколи я собі не дозволила здатися або втекти, тому що це моя країна”, – сказала вона.

“Про руку кремля. Це стало вже легендою”, – за словами Тимошенко влада оголошує своїх опонентів рукою кремля, а сама влада – це рука кремля і слуга Москви.

Крім того, на з’їзді виступив колишній глава УПЦ КП Філарет, який подякував за Томос чинного президент Петра Порошенка.