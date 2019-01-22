Зіткнення автобуса з автоцистерною у Пакистані: загинули 27 осіб

У момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири.

Повідомляється, що аварія сталася вночі в районі Лас-Білого провінції Белуджистан. У поліції зазначили, що у момент ДТП в автобусі перебувало 33 пасажири.

В результаті сутички поранення отримали шестеро людей, стан одного потерпілого оцінюється як важкий.

Нагадаємо, 19 янвапя на заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів. Ще 37 осіб отримали поранення.

Відзначимо, в результаті зіткнення двох мікроавтобусів на шосе Ла-Пас-Ачакачи в Болівії загинули 17 осіб. Як повідомили в поліції, інцидент стався в районі Мороколло. В результаті зіткнення 16 осіб загинули на місці, ще одна людина померла в лікарні.