ФБК знайшов у Володимира Соловйова другу віллу на озері Комо і автомобіль Maybach

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального опублікував чергове розслідування про закордонної нерухомості відомих росіян. Фігурантом цього розслідування став телеведучий Володимир Соловйов, який вже привертав увагу Навального – раніше в ФБК розповідали про віллі Соловйова на озері Комо в Італії.

“Відомості про те, що у телеведучого Володимира Соловйова є вілла на італійському озері Комо не відповідають дійсності. Тому що у телеведучого Соловйова є ДВІ вілли на італійському озері Комо”, – написав Навальний у своєму блозі 22 січня.

Як випливає з опублікованого опозиціонером відеоролика, друга вілла Соловйова розташована на вершині пагорба в комуні Менаджо, в 11 км від відомого будинку телеведучого. Судячи з опублікованими документами, цей будинок Соловйов купив в липні 2013 року, заплативши за нього трохи більше 1 млн євро. У договорі купівлі-продажу Соловйов названий “місцевим жителем” (domiciliato) і артистом за професією.

Також Навальний оприлюднив інші документи про будинок Соловйова. З них випливає, що головна вілла площею близько 300 квадратних метрів без урахування балкони і веранди і гостьовий будинок площею 90 квадратних метрів розташовані на ділянці площею 37 соток. У головному будинку знаходиться 14 приміщень, включаючи п’ять спалень, п’ять ванних кімнат, вітальню, кухню, передпокій, бойлерну і комору. У гостьовому будинку є три кімнати і дві душові. Також на території маєтку будується відкритий басейн.

В кінці ролика Навальний зазначив, що Соловйов витрачає гроші не тільки за кордоном. Так, у лютому 2018 року телеведучий придбав автомобіль Maybach вартістю близько 15 млн рублів. Машина вже кілька разів потрапила в поле зору дорожніх камер, виписали Соловйову штрафи за порушення ПДР, а раніше з купівлею Соловйова привітали в Instagram російського представництва Mercedes-Benz.

Нагадаємо, Соловйов веде телепередачі “Недільний вечір з Володимиром Соловйовим” та “Поєдинок” на телеканалі “Росія 1”. Крім цього, по буднях він веде радіопередачу “Повний контакт” на “Вести FM” спільно з Анною Шафран.