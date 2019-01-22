Зірку футболу засудили до тюремного терміну

Нападник “Ювентуса” Кріштіану Роналду визнав свою провину в податкових злочинах, скоєних у період з 2011 по 2014 роки і погодився на 23-місячний термін.

Однак, за іспанським законодавством, Роналду не буде відбувати цей термін у в’язниці, так як він не перевищує два роки, а правопорушення не пов’язане із застосуванням насильства. Форвард заплатить штраф у розмірі €18,8 млн, повідомляє Football Italia.

За версією слідства, Роналду, перебуваючи в Іспанії і виступаючи за “Реал”, скоїв чотири окремих податкових злочину, завдавши збитків державі в розмірі €14,7 млн.