Приватбанк дозволить клієнтам купувати валюту через Приват24

Приватбанк відкриє всім клієнтам можливість купувати іноземну валюту через додаток Приват24 вже 7 лютого. Тоді набудуть чинності норми закону “Про валюту”, в якому прописана можливість запуску валютообміну в мережі інтернет.

Як раніше пояснювали в Нацбанку, до таких операцій буде застосовуватися стандартний “готівковий” валютний ліміт – за добу в одному банку людина зможе купити валюту в еквіваленті 150 тис. грн. З сьогоднішнім курсом гривні це відповідає приблизно $5,3 тис.

Як прогнозують в Приватбанку, левова частка операцій і близько не буде дотягувати до обмеження. А більшість українців стануть купувати валюту в Приват24 в межах $1000, передає UBR.ua.

Аналогічні проекти розробляють і інші роздрібні банки. Чи встигнуть усі фінустанови протестувати онлайн продаж валюти до 7 лютого – неясно. Але очевидно, що основні конкуренти Приватбанку не стануть тягти з запуском послуги.

“Це цікаво банкам, адже перспектива у цього проекту дуже значна. Але слід врахувати, що скористатися нею зможуть далеко не всі українці. Для цього доведеться відкрити в банку валютний рахунок – адже придбані долари треба кудись зараховувати”, – попередив фінансовий аналітик Василь Невмержицький.