Подарунок від Євросоюзу: нові дороги або можливість вкрасти 4,5 мільярда євро

Українська влада порадували співвітчизників новиною про те, що Європейський Союз готовий виділити 4,5 мільярда євро на інфраструктурні проекти в нашій країні. Усього, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, мова йде про 39 проектах, які передбачені Національної транспортної стратегії до 2030 року. Чи є шанси України отримати зазначені засоби і реалізувати потрібні країні проекти, розбирався «Апостроф».

Європейський Союз включив 39 українських інфраструктурних проектів у свій індикативний план розвитку транс’європейської транспортної мережі TEN-T. На реалізацію цих проектів Єврокомісія і Світовий банк планує виділити близько 4,5 мільярда євро. «Благу звістку» приніс міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, реалізація зазначених проектів дозволить значно поглибити інфраструктурну інтеграцію України і в перспективі стати органічною частиною загальноєвропейської транспортної мережі.

Загальноєвропейська транспортна мережу TEN-T – масштабний інфраструктурний проект Європейського Союзу з горизонтом реалізації до 2050 року. Він передбачає створення на території ЄС нової транспортної системи, яка буде включати в себе 94 порту, 38 аеропортів, близько 15 тисяч кілометрів швидкісних залізниць. Програмою також передбачено будівництво автомобільних доріг. У 2016 році було прийнято рішення розширити програму TEN-T на країни, що входять в «Східне партнерство».

Що стосується нашої країни, то, за словами Володимира Омеляна, включені в європейський інфраструктурний план проекти вписуються в стратегію Drive Ukraine 2030.

Уряд України затвердив Національну транспортну стратегію до 2030 року — Drive Ukraine 2030 – ще 30 травня 2018 року. Стратегія, зокрема, передбачає, що до 2030 року в країні буде 10 автобанів, побудованих за принципом концесії. Планується також будівництво «розумних» доріг для безпілотних транспортних засобів, а також будівництво пілотної дороги, яка генерує електроенергію.

В залізничному транспорті, крім іншого, планується на ряді напрямків прокласти так звану «європейську» колію.

Не обійшла увагою національна транспортна стратегія України і таке явище як Hyperloop.

Дадуть грошей?

Наскільки можна судити за наявною на сьогодні інформацією, поки з упевненістю можна говорити про якісь конкретні проекти в Україні, які отримає європейське фінансування. «Насправді, поки мова йде про загальній вартості цих проектів і готовність Єврокомісії фінансувати. Але поки немає ні умов, ні підтвердження, що Єврокомісія готова фінансувати всі проекти», — заявив «Апострофу» колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава.

Що стосується того, які проекти отримають фінансування і в якому обсязі, чи потрібно дивитися з пріоритетів Євросоюзу, вважає експерт. «По автомобільним дорогам вони однозначно готові фінансувати», — додав Кава.

Немаловажне питання — чи Україна отримає гроші ЄС на проекти в якості безоплатної допомоги, у вигляді інвестицій або кредитів? На жаль, поки що про це можна тільки гадати. Враховуючи, що в програмі бере участь Світовий банк (СБ), можна припустити, що значна частина фінансування буде оформлений саме у вигляді кредитів, нехай і під досить низькі відсотки.

«Швидше за все там є і неповоротна частина», — зазначив у розмові з виданням директор інфраструктурного напрямку в «Українському інституті майбутнього», колишній перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Експерт в галузі транспорту Кирило Новиков також не виключає, що стосовно деяких проектів мова може йти саме про інвестиції. Наприклад, за його словами, це можливо на проектах автодорожньої інфраструктури. «Як така інвестиція повинна повертатися? – Можливо, через платну дорогу», — сказав фахівець у коментарі «Апострофу». Він нагадав, що в Україні вже деякий час обговорюється необхідність будівництва платних ділянок автодоріг, зокрема, на півдні в районі Одеси, а також від Львова до західного кордону. «Якщо ці ділянки будуть проінвестовані, таким чином вони можуть відбитися інвестору. Решта, думаю, може бути побудовано за кредитні кошти», — пояснив Новіков.



Вкрасти не вийде

Є ще, як мінімум, одне важливе питання, що стосується згаданих проектів та їх фінансування: будуть виділені гроші витрачені за призначенням, а також чи не станеться так, що якісь із проектів не буде реалізовано в повному обсязі? З цього приводу експерти, опитані «Апострофи» досить одностайні.

«Ризик (нецільового використання коштів — «Апостроф») відсутня повністю, оскільки ті проекти, які фінансувалися раніше через Європейський банк реконструкції і розвитку і Європейський інвестиційний банк, проходять за процедурами банків, і наші чиновники істотного впливу на результати не мають», — зазначив Олександр Кава. З цієї ж причини, за його словами, малоймовірно, що якісь проекти будуть не реалізовано або реалізовано не в повній мірі. «Наприклад, проекти будівництва і ремонту доріг йдуть під обов’язковим незалежним інженерним наглядом», — пояснив він.

За словами Володимира Шульмейстера, ймовірність реалізації зазначених проектів висока, «так як зазвичай там жорсткий контроль від дають». «Просто спиляти, як зазвичай, не вийде. Тому або проекти відбудуться, або, як теж бувало, гроші не дадуть», — сказав експерт.

Особливі умови

Як зазначив Кирило Новиков, Україна за останні п’ять років «відійшла від практики брати кредити і розпорошувати кошти». «Ми бачимо, що гроші йдуть на проект. Питання в іншому — міжнародні організації і фінансові донори, коли нам дають гроші, ставлять все більш жорсткі умови щодо їх використання та моніторингу», — додав він. При цьому, за його словами, мова йде не тільки про умови прямого використання кредитних коштів, але і, в цілому, поліпшення соціально-політичної ситуації в країні, наприклад, в тому, що стосується роботи антикорупційного суду. «Я думаю, що саме такого порядку вимоги будуть з боку фінансових інститутів. Тоді нам ці гроші дадуть, і тоді ймовірність того, що ми їх використовуємо правильно, я вважаю, дуже велика», — резюмував олег Новіков.

Важливими є і суто технічні умови, під які ЄС буде виділяти гроші Україні, особливо кредити. За словами Олександра Кави, уряд Німеччини, «яке неодноразово заявляло, що готове надати допомогу на відновлення інфраструктури Донбасу», в кінцевому підсумку виділив кредит через німецький Банк розвитку під 7% річних плюс EURIBOR (європейська усереднена процентна ставка за міжбанківськими кредитами, що надаються в євро, European Interbank Offered Rate — «Апостроф»). «Це дуже дорогі умови», — заявив експерт.

Подарунок від Євросоюзу: нові дороги або можливість вкрасти 4,5 мільярда євро оновлено: Січень 22, 2019 автором: Redactor