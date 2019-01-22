Тігіпко купує аптечну мережу «Космо»

Сергій Тігіпко

Аптечна мережа TAS, що входить до групи «ТАС» Сергія Тігіпка, має намір придбати аптечний бізнес торговельної мережі

«Космо» до кінця першого кварталу 2019 року. Але спочатку угоду має схвалити Антимонопольний

комітет України, повідомляє прес-служба групи.

«Особливістю цієї покупки є те, що нам вдалося разом

з мережею аптек придбати кадри і технології, які забезпечили «Космо» кращий в

галузі зростання ефективності торгових точок», — зазначив гендиректор мережі аптек ТАЅ

Валерій Гудзенко.

Гудзенко очолить наглядову раду компанії. Впроваджувати нові

програмні продукти в об’єднаній мережі буде Андрій Діденко з «Космо.

Акціонерів «Космо» по цій угоді консультувала інвесткомпанія

Atlas Advisors.

У мережу аптек ТАЅ входить 114 аптек, 71 з яких розташовані

в Києві. В торговельну мережу аптек «Космо», підконтрольної інвестиційному фонду «Сігмаблейзер»,

входить 28 аптек у Києві та області.

Як повідомляв SKELET-info аптечний бізнес приносить власникам великих мереж до 200% прибутку, а безпосередньо українці переплачують в аптеках близько 30%.