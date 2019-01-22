Німеччина і Франція підписали новий договір про дружбу і співробітництво

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 22 січня, в німецькому Аахені підписали новий договір про дружбу і співробітництво.

Зазначається, що договір був підписаний рівно через 56 років після підписання Єлисейського договору 1963 року, який був покликаний задавати тон для тісної співпраці двох країн після Другої світової війни.

Нагадавши про вихід Британії з Європейського Союзу і зростання протекціоністських тенденцій у всьому світі, Меркель зазначила, що міжнародне співробітництво переживає складний період.

“74 роки, термін життя однієї людини, після закінчення Другої світової війни, те, що здавалося очевидним, знову ставиться під сумнів. Тому, насамперед, є потреба в нових зобов’язаннях нашої відповідальності в рамках Європейського Союзу, відповідальності, яку несуть Німеччина і Франція”, – заявила канцлер.

Її слова підтримав Макрон, який зазначив “зростаючий гнів” у європейських суспільствах і тиск ззовні.